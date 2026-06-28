ДР Конго 0:1 Узбекистан, отмениха втори гол

ДР Конго и Узбекистан играят при 0:1 в заключителен двубой от група "K" на Мондиал 2026.



Елдор Шомуродов (10') откри резултата рано, като той се разписа и още в 20-ата секунда, но попадението му бе отменено след преразглеждане чрез ВАР. Четвърт час след началото не бе зачетен гол и за африканците, който бе вкаран от Натанаел Мбуку.



Двата отбора си оспорват третото място, което би дало шанс на победителя за участие на директните елиминации, което би било много трудно за азиатците, освен ако не постигнат разгромна победа. Африканците трябва да победят на всяка цена, за да съберат 4 точки и да бъдат спокойни, че ще завършат в топ 8 на завършилите на третата позиция. Така равенството ще бъде самоубийствен резултат и за двата тима.

Междувременно в другият мач от групата Португалия и Колумбия излизат в прекия спор за първото място.

Колумбия 0:0 Португалия, без голове до почивката (гледайте на живо)

Срещата бе сред тези, които се провеждат на територията на САЩ, а домакин на сблъсъка е "Мерцедес-Бенц Стейдиъм" в Атланта, щата Джорджия. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Това бе и втората група двубои за днешния 28-и юни (неделя), след като по-рано се изиграха срещите от група "L".

Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

Там Англия ликува и спечели групата след 2:0 срещу Панама, а Хърватия завърши на второто място след 2:1 срещу Гана.

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И този, както и всички останали срещи от турнирния ден стартираха с минута мълчание в памет на жертвите от опустошителния трус във Венецуела.

Двубоят започна по възможно най-лошия начин, за символичните домакини, които инкасираха попадение след едва 20 секунди игра, а в негов голмайстор се превърна Елдор Шомуродов. Веднага обаче германският рефер Феликс Цвайер отмени гола, като скоро и ВАР потвърди нелегитимного преминаване на топката на голлинията.

Шомрудов обаче демонстрира завидна упоритост и десетина минути по-късно той оплете топката в мрежата на вратата, пазена от Лионел Мпаси-Нзау, по начин, който остана безспорен за редовността си.

Малко след това Натанаел Мбуку от ДР Конго трябваше да изживее сходна съдба с тази на Шомуродов, пращайки топката във вратата, пазена от Абдувохид Нематов, тъй като ВАР се намеси и резултатът остана непроменен.

След това обаче конгоанците нямаха сходно на азиатския тим щастие и нямаше как да вкарат редовен гол, като трябваше да се оттеглят на почивката при изоставане от 0:1. Вместо това дори Ноа Садики си изкара жълт картон.



Малко преди края на първото полувреме същото направи и Абдукодир Хусанов, за когото това бе второ официално предупреждение, след като бе оцветен в "жълто" и в първия кръг срещу Колумбия при поражението с 0:1. Това означаваше, че състезателят на "белите вълци" щеше да пропусне евентуалния първи елиминационен мач на своя тим, до който едва ли щеше да се стигне, тъй като при това положение узбеките макар и с 3 точки, бяха с отрицателна голова разлика от -6 и 1/16-финалът изглеждаше все по-голям мираж.

ДР КОНГО о:1 УЗБЕКИСТАН

0:1 Елдор Шомуродов (10')



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "K", III КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ДР КОНГО: 1. Лионел Мпаси-Нзау, 2. Аарън Уан-Бисака, 22. Шансел Мбемба, 4. Аксел Туанзебе, 26. Артур Масуаку, 7. Натанаел Мбуку, 14. Ноа Садики, 8. Самуел Мутусами, 9. Браян Кипенга, 17. Седрик Бакамбю, 20. Йоан Уиса

СЕЛЕКЦИОНЕР: Дьосабър



УЗБЕКИСТАН: 12. Абдувохид Нематов, 2. Абдукодир Хусанов, 26. Джахонгир Урозов, 5. Рустамжон Ашурматов, 3. Хозиакбар Алиджанов, 13. Шерзод Насрулоев, 17. Достонбек Хамдамов, 6. Акмал Мозговой, 7. Отабек Шукуров, 22. Абосбек Файзулаев, 14. Елдор Шомуродов

СЕЛЕКЦИОНЕР: Канаваро

НАЧАЛО: 28 юни 2026 г. | 2:30 часа

СТАДИОН: "Мерцедес-Бенц Стейдиъм", Атланта (Джорджия, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Феликс Цвайер (Германия)

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