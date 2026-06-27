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Селекционерът на Панама не вижда никакъв проблем, че двама от националите са се сдърпали по време на тренировка

  • 27 юни 2026 | 14:46
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Двама футболисти от националния отбор на Панама са влезли в разгорещена конфронтация по време на тренировка, но селекционерът Томас Кристиансен смята, че това е нормално.

Нападателят Сесилио Уотърман е избутал полузащитника Хосе Луис Родригес, след което двамата са били разделени от съотборниците им по време на подготовката за предстоящия последен двубой от група "L" срещу Англия.

"Това е нормална ситуация. Бих искал по-често да виждам такива по време на тренировките. Това означава, че отборът е жив, че са готови да положат усилия, за да бъдат в стартовия състав за утрешния мач. Така че, ако това се случи отново, това е добър знак, че са живи", заяви Томас Кристиансен.

Датският специалист се оплака от новото правило, което елиминира отбора му по математически път още преди изиграването на последния двубой от груповата фаза. Въпреки това той иска от футболистите си да се представят на ниво и да си тръгнат с високо вдигната глава.

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"Жалко е, че сме вън от надпреварата още преди този мач. Това премахва вълнението от наша страна. Когато има нови закони или правила, виждаш обратната връзка, как работи, и виждаш как ситуацията оставя мач, който вече не е толкова важен. Може да е важен за Англия, защото те се борят за първото място. Това е важно за тях, но е важно и че има отбор, който вече е отстранен заради това правило. Мисля, че това не е хубаво за самото състезание", добави Кристиансен.

Той заяви, че очаква англичаните да са устремени и да покажат най-доброто от себе си срещу Панама на стадиона в Ню Джърси, но призова за същото и от своите футболисти.

"Утре искам да оставим добра следа и да направим история, и то се надявам да е позитивна история, а не негативна. Класирахме Панама за втори път на Световно първенство. Това е повод на гордост за мен, но също така оставя горчив вкус", обясни наставникът на "червения прилив".

Двубоят между Англия и Панама е тази вечер от 0:00 часа българско време.

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Снимки: Imago

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