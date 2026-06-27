Семеньо: Трябва да сме по-агресивни към съдиите

Нападателят на националния отбор на Гана Антоан Семеньо изрази мнение, че тимът му трябва да оказва по-сериозен натиск върху съдиите. Коментарът му идва след мача от втория кръг на Световно първенство срещу Англия, в който реферът Саид Мартинес не отсъди дузпа след остро влизане на Езри Конса срещу Принс Аду.

„Като играчи трябва да наобиколим съдията и да изразим недоволството си. Смятам, че като отбор трябва да бъдем по-агресивни към реферите, независимо дали става въпрос за натиск от играчите на терена, или за натиск върху четвъртия съдия от страна на треньорите“, заяви Семеньо.

Срещата между Гана и Англия приключи 0:0. В последния си мач от груповата фаза на турнира "черните звезди" ще се изправят срещу Хърватия на 28 юни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages