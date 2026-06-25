София Вергара страстно подкрепя Колумбия на Мондиала

Колумбийска актриса и модел София Вергара е известна като голяма почитателка на националния отбор по футбол на родината си.

Нейната страст пролича както в деня, в който "Лос Кафетерос" играха срещу Конго на Световното и спечелиха с 1:0, така и на концерта на Шакира. За него 53-годишната дива облече топ на марката Gaui, в неподражаем жълт нюанс, с вталена кройка, квадратно деколте и тънки лентички в тъмносиньо и червено (т.е. цветовете на знамето), спускащи се по дължината на страничните части на дрехата. На гърдите й пък бе избродиран надпис Colombia.

Цената на дрехата е 61,95 евро и се предлага и в други модели, вдъхновени от знамената на Съединените щати, Мексико и Бразилия.

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