Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

Треньорът на колумбийския национален отбор Нестор Лоренсо призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск, за да спечелят срещу Узбекистан в груповата фаза на Мондиал 2026. Отборът от Южна Америка победи дебютанта на Световно първенство Узбекистан с 3:1, но резултатът премина през равенство 1:1. "Знаехме, че ще бъде труден мач", каза Лоренсо пред медиите.

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Абосбек Файзулаев отбеляза попадение в 60-ата минута в полза на Узбекистан пред повече от 80 хиляди зрители на стадион "Ацтека" в Мексико Сити. "Това е невероятна радост, но емоционално натежа на някои от играчите, които пострадаха физически. Всичко е свързано с емоционалната тежест, породена от първия мач и обстановката, в която играхме - особено след като се очакваше да поемем инициативата и бяхме под натиск да спечелим", каза още Нестор Лоренсо.

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Снимки: Gettyimages