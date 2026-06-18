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  3. Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

  • 18 юни 2026 | 10:55
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Треньорът на колумбийския национален отбор Нестор Лоренсо призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск, за да спечелят срещу Узбекистан в груповата фаза на Мондиал 2026. Отборът от Южна Америка победи дебютанта на Световно първенство Узбекистан с 3:1, но резултатът премина през равенство 1:1.  "Знаехме, че ще бъде труден мач", каза Лоренсо пред медиите.

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан
Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

Абосбек Файзулаев отбеляза попадение в 60-ата минута в полза на Узбекистан пред повече от 80 хиляди зрители на стадион "Ацтека" в Мексико Сити. "Това е невероятна радост, но емоционално натежа на някои от играчите, които пострадаха физически. Всичко е свързано с емоционалната тежест, породена от първия мач и обстановката, в която играхме - особено след като се очакваше да поемем инициативата и бяхме под натиск да спечелим", каза още Нестор Лоренсо.

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Снимки: Gettyimages

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