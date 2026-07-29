Плувкиня отказа участие в "Островът на любовта“ заради Игрите на Британската общност

Не се случва често да празнуваш сребърен медал от Игрите на Британската общност на родна земя. Но плувкинята Кейти Шанахан постигна точно това, а успехът ѝ нямаше да е възможен, ако не беше отказала шанса да участва в риалити предаването "Островът на любовта“ това лято.
Родената в Глазгоу Шанахан сподели пред Би Би Си Шотландия, че е получила възможност да се появи в популярното шоу за срещи, което се снима във вила в слънчева Испания, но е отхвърлила предложението, за да се съсредоточи върху подготовката си за Игрите.
Времето, прекарано в тренировки, определено се е отплатило, тъй като тя спечели сребърен медал на 200 метра гръб за жени в първата вечер на състезанията в родния си град миналия петък.
Изборът обаче може би не е бил лесен за плувкинята, тъй като тя признава пред Би Би Си, че е "огромен фен“ на предаването.
"Аз съм най-големият фен на "Островът на любовта“, гледала съм всеки сезон“, каза тя. "Миналата година продуцентите попитаха мен и Аби Ууд (английска плувкиня) дали бихме имали интерес да участваме. Не можех да отида обаче, защото трябваше да се съсредоточа върху плуването, но кой знае в бъдеще? Бях леко изкушена, но плуването трябваше да е на първо място.“
Шанахан не е единствената състезателка на Игрите, която е получила предложение да влезе във вилата на "Островът на любовта“.
Боксьорите от Северна Ирландия Джон Макконъл и Кейси Рок са стигнали до етапа на прослушванията за шоуто, но са решили да дадат приоритет на Игрите това лято.
"Прекарвах много време в гледане на "Островът на любовта“ с отбора“, споделя Макконъл. "В началото идеята не беше моя, но Кейси я спомена и каза, че ще предложи и моето име. Преминах през няколко етапа от процеса, но след това бях избран за Игрите на Британската общност.“
Рок, която е дъщеря на известния дъблински боец Джим Рок – единственият, държал ирландски титли в четири различни категории, заяви, че боксовата ѝ кариера е на първо място.
"С Джон сме приятели от години и се шегувах, че един ден ще участвам“, каза Рок. "И двамата стигнахме до един и същи етап, но тогава си казахме: "О, Боже, твърде рано е“. Предпочитам да си създам име в спорта, отколкото в каквото и да било друго.“
Спортисти са участвали в шоуто и преди, включително боксьорът Томи Фюри, който завърши на второ място заедно с Моли-Мей Хейг, както и няколко футболисти от по-ниските и аматьорските лиги през годините.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages