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Селекционерът на Колумбия философски: Не е важно колко атаки ще направим, а как ще ги завършим

  • 23 юни 2026 | 10:48
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Селекционерът на националния отбор на Колумбия Нестор Лоренсо предупреди, че отборът му трябва да неутрализира контраатаките на ДР Конго в мача между двата тима в Група K в Гуадалахара. Южноамериканците започнаха кампанията си с успех срещу Узбекистан с 3:1, но той смята, че предстоящата среща ще предложи съвсем различно предизвикателство.Лоренсо смята, че африканците, които играят във формация 5-3-2, правят много бързи преходи при контраатака. 

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"Важното е не колко атаки ще направим, а как ще ги завършим", каза треньорът.  "Лучо (б. а. - Луис Диас) е завършен нападател. Ние трябва да играем с горещи сърца и хладни глави", смята Нестор Лоренсо.  

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