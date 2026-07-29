Бившата на Кристиано Роналдо върти любов с 11 години по-млада НБА звезда

Любовният живот на един от най-известните модели отново е във фокуса на световните медии. През последните дни все по-усилено се спекулира, че сърцето ѝ е спечелено от известен спортист, а източници твърдят, че романсът им се развива далеч от очите на обществеността.

Според американските таблоиди, двойката се е запознала преди няколко месеца чрез общи приятели, след което са продължили да поддържат контакт и все по-често да прекарват време заедно. Особено внимание привлече неотдавнашният им престой в Хамптънс, където уж са се опитвали да избегнат любопитните погледи и фоторепортерите.

В центъра на тази история е руският модел Ирина Шейк, едно от най-разпознаваемите лица в света на модата, която от години е рекламно лице на водещи луксозни марки. Мъжът, с когото медиите я свързват, е Девин Букър - звезда от НБА и един от най-добрите американски баскетболисти днес, чийто личен живот и преди е привличал голямо обществено внимание.

Източници, близки до двойката, твърдят, че между Ирина и Букър има специална химия, но засега те искат да избегнат медийния шум и да запазят личното си пространство. Като се има предвид, че нито моделът, нито баскетболистът все още не са направили официално изявление, тази информация остава на сферата на непотвърдени слухове.

Да припомник, че и двамата имат връзки с известни личности зад гърба си. Ирина Шейк беше във връзка с португалския футболист Кристиано Роналдо от 2010 до 2015 г., след което прекара няколко години с холивудския актьор Брадли Купър, от когото има дъщеря. Букър от своя страна дълго време беше във връзка с американския модел Кендъл Дженър.

Дали Ирина Шейк и Девин Букър скоро ще потвърдят официално спекулациите или става въпрос само за пореден мимолетен слух, предстои да видим, но новината за връзката им вече предизвика огромен обществен интерес.

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