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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Узбекистан - Колумбия
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Узбекистан 0:0 Колумбия, начало на мача (гледайте на живо)

  • 18 юни 2026 | 05:00
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Узбекистан и Колумбия са последните два отбора, които дебютират на Световното първенство. Резултатът на легендарния стадион "Ацтека" в Мексико Сити е 0:0. Двубоят е ръководен от английския рефер Антъни Тейлър.

Мачът се предава на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 срещи от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Узбекистан за първи път в историята си ще играе на световни финали. Селекционер на тима е Фабио Канаваро. Легендарният италиански защитник застана начело на отбора след края на азиатските квалификации, в които "белите вълци" завършиха втори в групата си, отстъпвайки по голова разлика на Иран.

Колумбия сравнително лесно си осигури участие на Световното първенство. В контролите "лос кафетерос" допуснаха поражения от Хърватия (1:2) и Франция (1:3), след което победиха Коста Рика (3:1) и Йордания (2:0). Съставът на Нестор Лоренсо е натоварен със сериозни очаквания и предстои да видим дали ще ги оправдае.

Узбекистан ще действа с един нападател в лицето на Елдор Шомуродов, а от втора позиция ще атакуват Абосбек Файзулаев и Остон Урунов. В средата на терена Канаваро е гласувал доверие на Бехружон Каримов, Отабек Шукуров, Акмал Мозговой и Шерзод Насрулоев.

В защитата звездата на тима Абдукодир Хусанов ще си партнира с Абдула Абдулаев и Рустамжон Ашурматов, а на вратата застава Уткир Юсупов.

В стартовите 11 на Колумбия няма изненади. Ветеранът Хамес Родригес ще организира играта на отбора, а на върха на атаката ще се разчита на Луис Суарес. По крилата ще нападат Луис Диас и Йон Ариас, а двойка вътрешни халфове ще са Густаво Пуерта и Джеферсон Лерма.

Защитното каре пред Камило Варгас оформят Даниел Муньос, Давинсон Санчес, Йон Лукуми и Йохан Мохика, а сред резервите са футболисти като Давид Оспина, Джери Мина, Сантиаго Ариас, Хуан Кинтеро, Ричард Риос, Кучо Ернандес и Джон Кордоба.

Колумбия бързо взе инициативата и се настани в противниковата половина. Узбекистанците пък не се колебаеха да си служат с нарушения, за да спират бързите и технични футболисти на "лос кафетерос". Южноамриканците имаха и солидна подкрепа от трибуните, които бяха изпълнени почти изцяло с техни привърженици.

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Снимки: Gettyimages

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