Узбекистан 0:0 Колумбия, начало на мача (гледайте на живо)

Узбекистан и Колумбия са последните два отбора, които дебютират на Световното първенство. Резултатът на легендарния стадион "Ацтека" в Мексико Сити е 0:0. Двубоят е ръководен от английския рефер Антъни Тейлър.

Мачът се предава на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 срещи от програмата на Мондиал 2026.

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Узбекистан за първи път в историята си ще играе на световни финали. Селекционер на тима е Фабио Канаваро. Легендарният италиански защитник застана начело на отбора след края на азиатските квалификации, в които "белите вълци" завършиха втори в групата си, отстъпвайки по голова разлика на Иран.

Колумбия сравнително лесно си осигури участие на Световното първенство. В контролите "лос кафетерос" допуснаха поражения от Хърватия (1:2) и Франция (1:3), след което победиха Коста Рика (3:1) и Йордания (2:0). Съставът на Нестор Лоренсо е натоварен със сериозни очаквания и предстои да видим дали ще ги оправдае.

Узбекистан ще действа с един нападател в лицето на Елдор Шомуродов, а от втора позиция ще атакуват Абосбек Файзулаев и Остон Урунов. В средата на терена Канаваро е гласувал доверие на Бехружон Каримов, Отабек Шукуров, Акмал Мозговой и Шерзод Насрулоев.

В защитата звездата на тима Абдукодир Хусанов ще си партнира с Абдула Абдулаев и Рустамжон Ашурматов, а на вратата застава Уткир Юсупов.

В стартовите 11 на Колумбия няма изненади. Ветеранът Хамес Родригес ще организира играта на отбора, а на върха на атаката ще се разчита на Луис Суарес. По крилата ще нападат Луис Диас и Йон Ариас, а двойка вътрешни халфове ще са Густаво Пуерта и Джеферсон Лерма.

Защитното каре пред Камило Варгас оформят Даниел Муньос, Давинсон Санчес, Йон Лукуми и Йохан Мохика, а сред резервите са футболисти като Давид Оспина, Джери Мина, Сантиаго Ариас, Хуан Кинтеро, Ричард Риос, Кучо Ернандес и Джон Кордоба.

Колумбия бързо взе инициативата и се настани в противниковата половина. Узбекистанците пък не се колебаеха да си служат с нарушения, за да спират бързите и технични футболисти на "лос кафетерос". Южноамриканците имаха и солидна подкрепа от трибуните, които бяха изпълнени почти изцяло с техни привърженици.

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Снимки: Gettyimages