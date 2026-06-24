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  3. Мачът с Колумбия ще се окаже изключително важен за бъдещето на Португалия на Мондиала

Мачът с Колумбия ще се окаже изключително важен за бъдещето на Португалия на Мондиала

  • 24 юни 2026 | 22:37
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Португалия вече си осигури място на 1/16-финалите на Световното първенство, след успеха с 5:0 над Узбекистан във втория кръг в група "К". Сега обаче за "мореплавателите" предстои изключително важен сблъсък с Колумбия, който може да реши битката за първото място и да определи съдбата на отбора в турнира в дългосрочен план. Истинският въпрос е в кой от трите коренно различни потока на смъртта или на спасението ще се озове след последния съдийски сигнал.

Сценарий 1: Победа и първо място – Пътят на по-малкото съпротивление

Ако Португалия демонстрира класа и победи Колумбия, отборът категорично печели Група "K" и си осигурява на хартия най-проходимия старт на елиминациите. При този развой, на 1/16-финалите португалците ще се изправят срещу един от най-добрите трети отбори, класирали се напред (вероятно от Група D, E, I, J или L). Сред потенциалните съперници се очертават тимове като Парагвай или Австрия. На 1/8-финалите също противникът не е толкова страшен, като това е много вероятно да бъде Белгия. Големият сблъсък обаче идва на 1/4-финалите, където можем да видим исторически и брутален двубой срещу Аржентина на Лионел Меси.

Сценарий 2: Загуба или равенство и второ място – Добре дошли в Ада

Ако Португалия допусне грешка срещу колумбийците и остане на втора позиция, ситуацията се усложнява драстично. Второто място в групата запраща тима директно в долната половина на схемата, където на 1/16-финалите ги чака кошмарен сблъсък срещу втория от съседната Група L. Това означава, че Роналдо ще трябва да изведе тима си в ранен "финал преди финала" срещу Англия или коравия тим на Хърватия. За капак на всичко, ако Португалия оцелее в това дерби, по-нататъшният им път към трофея ще премине през много вероятни срещи с настоящите европейски владетели Испания и Франция.

Сценарий 3: Малко вероятното трето място – Пълна лотария и непредвидимост

Съществува и един краен, макар и минимален математически шанс Португалия да завърши на 3-то място. Това може да се случи само при катастрофална тежка загуба от Колумбия, гарнирана с изразителна победа на ДР Конго срещу Узбекистан. Дори и тогава, с актив от 4 точки и отлична голова разлика, иберийците почти сигурно ще продължат напред като един от осемте най-добри трети отбори в турнира. В този случай обаче схемата става напълно непредвидима – според правилата на ФИФА, Португалия ще бъде хвърлена срещу някой от отборите, спечелили своите групи, като домакините от Мексико (1A), САЩ (1B) или победителя от групата на Англия (1L).

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Снимки: Gettyimages

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