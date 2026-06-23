Колумбия ще се опита да се затвърди начело на група “К”

Националните отбори на Колумбия и ДР Конго ще закрият втория кръг от груповата фаза на Мондиал 2026 с мача помежду си. Двубоят от група “К” ще се изиграе тази нощ от 5:00 часа българско време в Гуадалахара.

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Колумбийците стартираха успешно турнира с победа с 3:1 над Узбекистан. Ако спечелят и този мач, те със сигурност ще се затвърдят на първото място в класирането, без значение от резултата на срещата между Португалия и азиатския тим. От друга страна, ДР Конго вече поднесе една изненада, след като стигна до реми 1:1 срещу Кристиано Роналдо и компания.

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Южноамериканският състав е в серия от три поредни победи, тъй като преди началото на Мондиал 2026 надделя с 3:1 над Коста Рика и с 2:0 над Йордания в контроли. Африканците пък нямат успех след спечеления плейоф срещу Ямайка за участие на Световното първенство. В проверките си преди турнира те направиха нулево реми с Дания и отстъпиха с 1:2 на Чили. Колумбия ще разчита най-вече на звездите си в атака Луис Диас, Хамес Родригес и Луис Суарес, докато ДР Конго ще се надява на голове от Йоан Уиса и Седрик Бакамбю.

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