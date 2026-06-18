Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта

Звездата на Колумбия, Луис Диас, е изключително щастлив от участието си на Мондиал 2026. Крилото на колумбийския национален отбор се отличи с гол и асистенция при успеха за тима от Южна Америка с 3:1 срещу Узбекистан в мач от груповата фаза.

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"Днес сбъдвам детската си мечта да играя на Световно първенство за националния си отбор и за моята страна. А какво може да бъде по-красиво от това да допринесем с гол и асистенция? Ние сме много сплотен състав, ще продължаваме да се подобряваме мач след мач и аз съм просто много, много щастлив. Беше много специален момент, почувствах невероятно усещане, когато излязох да загрявам. Работих и се борих точно за това. Много беше важно да спечелим този първи мач. Контролирахме първото полувреме, но те играха добре през второто. Трябва да се подобрим", коментира Диас пред медиите.

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Снимки: Gettyimages