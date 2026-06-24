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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Колумбия - ДР Конго
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  3. Колумбия 0:0 ДР Конго, начало на мача (гледайте тук)

Колумбия 0:0 ДР Конго, начало на мача (гледайте тук)

  • 24 юни 2026 | 05:00
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Колумбия и ДР Конго играят при резултат 0:0 в интригуващ сблъсък от втория кръг на Група K на Световното първенство по футбол 2026. Срещата ще се проведе на "Гуадалахара Стейдиъм" в Мексико.

До момента Колумбия има актив от 3 точки след убедителния си старт и победа с 3:1 над отбора на Узбекистан. ДР Конго от своя страна влиза в двубоя с ценна 1 точка, спечелена след престижното и изненадващо равенство 1:1 срещу фаворита Португалия. Залогът в тази среща е изключително висок и за двете селекции – евентуална победа на Колумбия на практика ще им подсигури класирането за 1/16-финалите на турнира, докато нов положителен резултат за ДР Конго ще запази напълно реални шансовете на африканския тим за историческо излизане от групите.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Колумбия започва мача с трио в атака в лицето на Луис Суарес, Хамес Родригес и Луис Диас. В средата на терена пък стартират Густаво Пуерта, Джеферсон Лерма и Джон Ариас.

ДР Конго пък излиза Йоан Уиса и Седрик Бакамбю в предни позиции. В халфовата линия пък ще действат Едо Кайембе, Нглайел Мукау и Самюел Мутусами.

КОЛУМБИЯ: Варгас, Луньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Лерма, Ариас, Пуерта, Родригес, Диас, Суарес

ДР КОНГО: Мпаси, Уан-Бисака, Мбемба, Туанзебе, Капуади, Масуяку, Кайембе, Мутусами, Муаку, Уиса, Бакамбю

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Снимки: Gettyimages

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