Буря провали тренировката на Колумбия

Последната тренировка на Колумбия преди двубоя им срещу ДР Конго бе прекъсната преждевременно поради буря. Играчите имаха занимание на тренировъчния център в Гуадалахара, когато получиха указания да се подслонят на сухо.

Те тренираха по-малко от 30 минути, когато заниманието бе прекратено. Футболистите завършиха тренировката във фитнес залата. Играчите на ДР Конго нямаха такива проблеми, тъй като тренираха на мексиканска земя и отлетяха за Гуадалахара след това.

PAUSAN PRÁCTICA POR TORMENTA ELÉCTRICA 🇨🇴⚽️⛈️



El entrenamiento del equipo de Colombia tuvo que ser detenido por tormenta eléctrica. El equipo trabaja en la sede de Atlas y alista su juego de este martes ante la República del Congo. pic.twitter.com/izKkGVj9MK — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) June 23, 2026

Това ще е втори мач и за двата отбора на Световното първенство. Колумбия стартира с победа с 3:1 срещу Узбекистан, а ДР Конго направи 1:1 срещу Португалия.

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