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Буря провали тренировката на Колумбия

  • 23 юни 2026 | 16:15
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Последната тренировка на Колумбия преди двубоя им срещу ДР Конго бе прекъсната преждевременно поради буря. Играчите имаха занимание на тренировъчния център в Гуадалахара, когато получиха указания да се подслонят на сухо.

Те тренираха по-малко от 30 минути, когато заниманието бе прекратено. Футболистите завършиха тренировката във фитнес залата. Играчите на ДР Конго нямаха такива проблеми, тъй като тренираха на мексиканска земя и отлетяха за Гуадалахара след това.

Това ще е втори мач и за двата отбора на Световното първенство. Колумбия стартира с победа с 3:1 срещу Узбекистан, а ДР Конго направи 1:1 срещу Португалия.

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