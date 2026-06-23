Буря провали тренировката на Колумбия

Последната тренировка на Колумбия преди двубоя им срещу ДР Конго бе прекъсната преждевременно поради буря. Играчите имаха занимание на тренировъчния център в Гуадалахара, когато получиха указания да се подслонят на сухо.
Те тренираха по-малко от 30 минути, когато заниманието бе прекратено. Футболистите завършиха тренировката във фитнес залата. Играчите на ДР Конго нямаха такива проблеми, тъй като тренираха на мексиканска земя и отлетяха за Гуадалахара след това.
Това ще е втори мач и за двата отбора на Световното първенство. Колумбия стартира с победа с 3:1 срещу Узбекистан, а ДР Конго направи 1:1 срещу Португалия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google