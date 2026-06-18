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Голмайстор за Колумбия обясни как е обикалял с камион, за да следи мачовете на отбора като дете

  • 18 юни 2026 | 13:22
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Историята на Даниел Муньос, който вкара първия гол за Колумбия при победата срещу Узбекистан с 3:1 на световните финали, е достойна за филм, пише вестник "Ел Колумбиано"". "Откакто се помня съм заклет фен на Атлетико Насионал заради моите родители", казва десният защитник на Кристъл Палас. Той е следвал навсякъде отбора, като през седмица е пътувал на стоп в камиони в различни точки на Колумбия, за да подкрепя тима от трибуните, тъй кото няма пари за автобус. Муньос има трудно детство, като е израснал в академията на Космос, през която са минали Хамес Родригес и Хуанфер Кинтеро. Семейството му се доверя на бизнесмен, който иска да спечели от младия играч.

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан
Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

"Позволих си да бъда изкушен от някой, който ме подмами да играя в чужбина. Бях много млад и минах през Мексико, Испания и Италия. Тъй като бях непълнолетен, нямах професионален договор и изживях много трудни две години", казва защитникът пред вестника. Той прави професионален дебют за Агилас Дорадас едва на 21 години, а темпераментът му привлича вниманието на любимия му отбор Атлетико Насионал. Така през 2019 година сбъдва мечтата си и започва да играе на стадион "Атанасио Хирардот", където е бил хиляди пъти като фен на тима. В Европа той преминава през белгийския Генк, преди да отиде в Кристъл Палас и да се наложи като титуляр за Колумбия. "Бил съм на трибуните, знам какво чувстват феновете", повтаря Даниел Муньос. Днес той радва 50 милиона колумбийци не просто като елитен спортист, а като момчето, което не е имало пари за автобус и е деряло гърло за любимците си на стадиона.

Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта
Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта
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Снимки: Gettyimages

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