От ДР Конго обявиха Колумбия за фаворит в сблъсъка след изненадата срещу Португалия

Футболистите на Демократична република Конго се завръщат в Мексико за следващия си мач от Световното първенство, а старши треньорът Себастиен Десабре приема ролята на аутсайдер срещу Колумбия утре сутрин от 5:00 часа българско време, като призова играчите си да се възползват от новия шанс да продължат забележителната си кампания. Десабре определи съперника като явен фаворит, но заяви, че неговите състезатели вече са показали в първия си двубой с Португалия, завършил при 1:1, че принадлежат на световната сцена след 52-годишно отсъствие.

„Класирахме се за Световното първенство на този стадион и при страхотна атмосфера. Надявам се, че утре ще бъде същото. Колумбия, разбира се, е отличен отбор. Те са фаворити, но ние показахме, че сме способни на отлични неща“, обясни треньорът.

Тимът на Колумбия победи Узбекистан с 3:1 в първия си мач и ако победят ДР Конго, ще си осигури продължаване напред в турнира. От друга страна, африканският отбор спечели първата си точка и отбеляза първия си гол на Световно първенство срещу Португалия - резултат, който повиши очакванията, като същевременно оставя Себастиен Десабре концентриран върху аритметиката за класиране.

„Целта е да спечелим точки. Трябва да се класираме напред. Нуждаем се от 3 или 4 точки, за да постигнем тази цел. Ролята на претендент ни харесва“, обясни селекционерът на ДР Конго.

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Очаква се съставът на Колумбия да се радва на силна подкрепа в Гуадалахара, но Десабре каза, че футболистите му няма да се разсейват от атмосферата.

„Ще бъдем концентрирани върху себе си и върху играта си“, увери той.

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Снимки: Gettyimages