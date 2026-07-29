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Веласкес: Това е невероятно!

  • 29 юли 2026 | 22:59
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много щастлив от продължаването на тима в третия квалификационен кръг на Шампионската лига след отстраняването на Университатя (Крайова). Специалистът е на мнение, че успехът е невероятен.

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“Това е невероятно. Това е за всички фенове, които ни подкрепят на всяко крайче на света. Да си осигурим участие в основна фаза след толкова години е нещо невероятно. Много съм щастлив за моите играчи и всички хора в клуба", започна Веласкес.

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"Не е лесно пред такава публика да се играе. Започнахме много добре този мач, отбелязахме два гола, но не завършиме добре първото полувреме. Трябваше да коригираме някои неща, като се имаше предвид, че имахме и трима души с картони. Те пък започнаха много добре втората част и получихме гол. След като го получихме сякаш изпаднахме в съмнение, но после коригирахме играта. Показахме зрялост и отдаденост. Ударихме и две греди и можеше и да победим. За мен е удоволствие да съм треньор на тези футболисти. Продължаваме в Шампионската лига и трябва да бъдем амбициозни и да влизаме във всеки мач, както сега. Сега фокусът е мачът със Септември”, каза още испанецът.

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