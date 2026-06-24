Заслужавахме да спечелим с повече, смята селекционерът на Колумбия

Селекционерът на Колумбия Нестор Лоренцо поздрави играчите си след успеха с 1:0 над ДР Конго, който класира и на теория тима за директните елиминации на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. За южноамериканците победата е втора в два мача и с актив от шест точки те даже са лидер в групата си.

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"Искам да благодаря на играчите за усилията, които положиха. Те изпълниха плана, който имахме, буква по буква. Мисля, че заслужавахме да спечелим дори с по-голяма разлика, но пък в края на мача конгоанците ни затрудниха. Все пак смятам, че ние напълно заслужавахме победата", каза Лоренцо, цитиран от БТА.

Колумбия ще спечели групата си, ако запише победа или равенство в последния си двубой с Португалия. Дори и при загуба обаче южноамериканците не могат да бъдат свалени от второто място, което също дава право на участие в 1/16-финалите. Там победителят от групата ще играе срещу някой от третите тимове, а вторият ще спори с втория от групата на Англия.

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