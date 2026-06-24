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Заслужавахме да спечелим с повече, смята селекционерът на Колумбия

  • 24 юни 2026 | 08:47
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Селекционерът на Колумбия Нестор Лоренцо поздрави играчите си след успеха с 1:0 над ДР Конго, който класира и на теория тима за директните елиминации на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. За южноамериканците победата е втора в два мача и с актив от шест точки те даже са лидер в групата си.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

"Искам да благодаря на играчите за усилията, които положиха. Те изпълниха плана, който имахме, буква по буква. Мисля, че заслужавахме да спечелим дори с по-голяма разлика, но пък в края на мача конгоанците ни затрудниха. Все пак смятам, че ние напълно заслужавахме победата", каза Лоренцо, цитиран от БТА.

Колумбия ще спечели групата си, ако запише победа или равенство в последния си двубой с Португалия. Дори и при загуба обаче южноамериканците не могат да бъдат свалени от второто място, което също дава право на участие в 1/16-финалите. Там победителят от групата ще играе срещу някой от третите тимове, а вторият ще спори с втория от групата на Англия.

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