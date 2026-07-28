В НХЛ го мразеха и заради него промениха правило, а сега играе в "Одисея"

Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън и Зендая под режисурата на Кристофър Нолан. Филмът „Одисея“ е огромен хит по целия свят и при поглед към режисьорския и актьорския състав, това не е изненадващо. Но защо четете за филм на спортна страница? Защото наред с всички тези звезди, във филма играе и бившият хокеист от НХЛ Шон Ейвъри, а ролята му изобщо не е малка.



Ейвъри изигра 580 мача в НХЛ, в които отбеляза 90 гола и добави 157 асистенции. Носи екипите на Детройт Ред Уингс, Ню Йорк Рейнджърс, Лос Анджелис Кингс и Далас Старс. Играл е с няколко словаци, например четири сезона с Любомир Вишньовски, три с Мариан Габорик и по два със Жигмунд Палфи.

Is former NHL star Sean Avery in 'The Odyssey'? https://t.co/374ONI0OcL pic.twitter.com/VDqHJ8beLs — Decider (@decider) July 21, 2026

В НХЛ той беше известен най-вече като „лошото момче“ и като един от малкото играчи, които успяха да направят нещо, заради което промениха правилата.

В плейофите през 2008 г., в серията между Ню Йорк Рейнджърс и Ню Джърси Девилс, по време на пауърплей, той застана пред вратата на Мартин Бродюр. Опита се да му пречи на видимостта, но го направи по много нетрадиционен начин. Беше обърнат с лице към него и всячески му пречеше да вижда шайбата. В крайна сметка отбеляза гол по време на пауърплея.

НХЛ реагира бързо и в рамките на часове промени правилата, така че подобно поведение вече се считаше за неспортсменско. И до днес това е известно като Правилото на Ейвъри.

Sean Avery is currently in Iceland for the filming of Christopher Nolan's THE ODYSSEY pic.twitter.com/DfKKHtQKD9 — Christopher Nolan Archives (@NolanAnalyst) June 15, 2025

Професионалните спортисти често се чудят какво да правят след края на кариерата си. Шон Ейвъри намери наистина изключителна посока, като влезе директно в Холивуд и то във филми на Кристофър Нолан.

За това може да благодари на своите способности, но и на кастинг директора Джон Папсидера, който дългогодишно си сътрудничи с Нолан и отвори вратите на Холивуд за Ейвъри. Той вече е играл в три от неговите филми, преди „Одисея“ се е появявал и в „Тенет“ и „Опенхаймер“.

В „Одисея“ ролята му изобщо не беше малка. Той беше част от екипа на Одисей и така застана до Мат Деймън.

Former NHL players Sean Avery and Pavel Datsyuk reunite in THE ODYSSEY. 🏒🎥 pic.twitter.com/2WDt6fs8nc — Vashi Nedomansky, ACE (@vashikoo) July 22, 2026

Ейвъри даде интервю за портала „Дейли Фейсоф“ относно актьорската си кариера и предложи интересно сравнение.

Работата с екипа на Кристофър Нолан по толкова мащабни филми за него е била като да влезе като новобранец в съблекалнята на Ред Уингс, където са седели Никлас Лидстрьом, Стив Айзерман, Брендън Шанахан, Сергей Фьодоров, Брет Хъл, Павел Дацюк и Крис Челиос.

„Те имат огромна аура около себе си. Разбираш го веднага, щом ги видиш да работят. Не си улесняват нищо, работят повече от всеки друг. Винаги са най-добре подготвени. Приликите между най-добрите хора в своите области са наистина поразителни.“

On this day “The Avery Rule” was born #NYR



Sean Avery and Marty Brodeur had a well documented history, and 18 years ago, Sean would change the game forever.



🎥: @mugnoma & @imseanavery pic.twitter.com/aoTjYk8RIn — Broadway Block (@Broadway_Block) April 14, 2026

Работата във филмовата среда му помогна да разбере нещо, което не е успял по време на хокейната си кариера.

„Едва сега осъзнавам, че докато не започнах да работя като актьор, не разбирах какво означава да си добър съотборник. Във филма не можеш да хвърлиш всичко на един човек. В хокея можеш да спечелиш благодарение на феноменален вратар или огромна звезда, има по-голямо пространство за влияние на индивида. Филм не можеш да направиш, ако не си екип. Това ми помогна да разбера как да бъда страхотен съотборник“, заяви Ейвъри.

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