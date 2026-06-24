Даниеле Лавиа: Доволни сме от този мач и това 2:3 срещу невероятен отбор като България

Даниеле Лавиа, който е капитан на световния шампион Италия за втория турнир от Волейболната Лига на нациите при мъжете, сподели след загубата от България с 2:3 в Любляна, че въпреки това са доволни от мача.

"Беше много труден мач. Доволни сме от този мач и това 2:3 срещу невероятен отбор като България. Определено можехме да се представим по-добре. Те не започнаха добре в първия гейм, докато ние се справихме добре. Във втория гейм се сринахме, основно на блокада и сервис и те ни наказаха. След това спечелихме четвъртия гейм благодарение на добрия ни сервис, който проработи наистина добре. Както казах, все пак е крачка напред, която направихме. Със сигурност сме разочаровани от крайния резултат, но ще се опитаме да го компенсираме утре срещу Украйна", коментира Лавиа след срещата.