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  3. Даниеле Лавиа: Доволни сме от този мач и това 2:3 срещу невероятен отбор като България

Даниеле Лавиа: Доволни сме от този мач и това 2:3 срещу невероятен отбор като България

  • 24 юни 2026 | 19:39
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Даниеле Лавиа, който е капитан на световния шампион Италия за втория турнир от Волейболната Лига на нациите при мъжете, сподели след загубата от България с 2:3 в Любляна, че въпреки това са доволни от мача.

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"Беше много труден мач. Доволни сме от този мач и това 2:3 срещу невероятен отбор като България. Определено можехме да се представим по-добре. Те не започнаха добре в първия гейм, докато ние се справихме добре. Във втория гейм се сринахме, основно на блокада и сервис и те ни наказаха. След това спечелихме четвъртия гейм благодарение на добрия ни сервис, който проработи наистина добре. Както казах, все пак е крачка напред, която направихме. Със сигурност сме разочаровани от крайния резултат, но ще се опитаме да го компенсираме утре срещу Украйна", коментира Лавиа след срещата.

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Снимки: volleyballworld.com

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