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България срещу Украйна в ключов двубой в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 08:13
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Волейболистките от женския национален отбор на България срещат Украйна в четвъртия си сблъсък от втората седмица на Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим се изправя срещу "жълто-сините" в 09:00 ч. б.в. в Банкок.

Двубоят е ключов за оставането ни в Лигата.

"Лъвиците" нямат успех в тайландската столица - от бронзовия медалист от последните три издания Полша с 0:3 гейма, от домакините от Тайланд със същия резултат, и от Канада с 1:3 гейма (след редица обрати и драматични ситуации).

Украйна могат да се похвалят с една победа в този уикенд - именно срещу домакините - с 3:2 гейма. Срещу Полша взеха само гейм, а срещу Нидерландия отстъпиха в три части.

Украинките са на 15-а позиция във временното класиране - с две победи и пет загуби и 5 точки. Момичетата на Марчело Абонданца са нa последната 18-а позиция с 3 точки, 1 победа и 6 загуби. Със същия актив и баланс е и Франция, но с по-добро геймово и точково съотношение.

Двата отбора ще се срещнат за първи път в Лигата на нациите, тъй като съперникът ни е дебютант.

България и Украйна последно са се срещали в официален мач през 2021 г. - в Златната европейска лига, когато нашите момичета победиха с 3:1 гейма.

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