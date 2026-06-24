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Тотнъм потвърди привличането на опитен вратар с дългогодишен стаж в Премиър лийг

  • 24 юни 2026 | 19:03
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Тотнъм официално привлече със свободен трансфер вратаря Мартин Дубравка, съобщиха официално от "шпорите".

37-годишният страж ще се присъедини към водения от мениджъра Роберто Де Дзерби отбор от 1 юли, след като изтече контрактът му с Бърнли, който изпадна от елита. Дубравка изигра 35 мача с екипа на "виненочервените" през миналия сезон.

„Всичко се разви доста бързо и наистина съм щастлив да съм тук. Обичах да гледам отборите на Роберто през годините и знам всичко за неговия стил, визия и фантастичните фенове“, коментира вратарят в изявление пред клубния сайт на новия си отбор.

Мартин Дубравка има богат опит във Висшата лига, след като подписа с Нюкасъл през 2018 г. Той прекара седем сезона в клуба, записвайки 179 мача, преди да премине в Бърнли през 2025 г. Словакът имаше и кратък престой под наем в Манчестър Юнайтед през 2022 г., когато отборът спечели "Карабао Къп". Дубравка има 60 срещи за националния отбор на Словакия във всички турнири.

От Тотнъм иначе продължават да са изключително активни на трансферния пазар в опитите си за сериозно обновяване на състава след трагичния изминал сезон, в който едва се спасиха от изпадане. "Шпорите" вече привлякоха бранителите Ян Пол ван Хеке от Брайтън, Маркос Сенеси от Борнемут и Анди Робъртсън от Ливърпул. Спекулации в местната преса твърдят, че в момента се опитват да привлекат някой измежду Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Сандро Тонали от Нюкасъл за подсилване в средата на терена.

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Снимки: Imago

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