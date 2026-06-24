Тотнъм потвърди привличането на опитен вратар с дългогодишен стаж в Премиър лийг

Тотнъм официално привлече със свободен трансфер вратаря Мартин Дубравка, съобщиха официално от "шпорите".

37-годишният страж ще се присъедини към водения от мениджъра Роберто Де Дзерби отбор от 1 юли, след като изтече контрактът му с Бърнли, който изпадна от елита. Дубравка изигра 35 мача с екипа на "виненочервените" през миналия сезон.

We are delighted to announce the signing of Martin Dubravka ✍️



🔗 https://t.co/YAdzVKchXn pic.twitter.com/EycR1ENz3N — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 24, 2026

„Всичко се разви доста бързо и наистина съм щастлив да съм тук. Обичах да гледам отборите на Роберто през годините и знам всичко за неговия стил, визия и фантастичните фенове“, коментира вратарят в изявление пред клубния сайт на новия си отбор.

Мартин Дубравка има богат опит във Висшата лига, след като подписа с Нюкасъл през 2018 г. Той прекара седем сезона в клуба, записвайки 179 мача, преди да премине в Бърнли през 2025 г. Словакът имаше и кратък престой под наем в Манчестър Юнайтед през 2022 г., когато отборът спечели "Карабао Къп". Дубравка има 60 срещи за националния отбор на Словакия във всички турнири.

“Spurs is a huge Club with great fans and an amazing stadium.”



Watch Martin Dubravka's first interview as a Tottenham Hotspur player exclusively on our official app 💬



🔗 https://t.co/gueT8qJPpI pic.twitter.com/LSfioaYRqg — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 24, 2026

От Тотнъм иначе продължават да са изключително активни на трансферния пазар в опитите си за сериозно обновяване на състава след трагичния изминал сезон, в който едва се спасиха от изпадане. "Шпорите" вече привлякоха бранителите Ян Пол ван Хеке от Брайтън, Маркос Сенеси от Борнемут и Анди Робъртсън от Ливърпул. Спекулации в местната преса твърдят, че в момента се опитват да привлекат някой измежду Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Сандро Тонали от Нюкасъл за подсилване в средата на терена.

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Снимки: Imago