Тотнъм се разбра и с вратар, "шпорите" искат да се разделят с италиански национал

Ръководството на Тотнъм се е споразумяло с вратаря Мартин Дубравка, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. Стражът прекара последния сезон в Бърнли, който изпадна, а словакът стана свободен агент, след като контрактът му изтече. Италианският журналист допълва, че привличането на Дубравка е с идеята той да бъде донесе повече опит като резерва на Антони Кински, който е гласен за титуляр за следващата кампания.

Тотнъм планира оферта за Рашфорд

От Тотнъм искат да се разделят с досегашния номер едно Гулиелмо Викарио, който бе доста колеблив през последната кампанията и от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” са решили да дадат възможност на Кински като титуляр. Интерес към Викарио са проявили от Ювентус и Наполи, но не е ясно дали са готови да платят исканата сума от лондончани, която се очаква да бъде около 20 милиона евро. От Тотнъм продължават да са изключително активни на трансферния пазар в опитите си за сериозно обновление на състава. Те вече привлякоха бранителите Ян Пол ван Хеке от Брайтън, Маркос Сенси от Борнемут и Анди Робъртсън от Ливърпул. Спекулации в местната преса твърдят, че в момента се опитват да привлекат някой измежду Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Сандро Тонали от Тотнъм за подсилване в средата на терена.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages