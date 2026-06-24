Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм се разбра и с вратар, "шпорите" искат да се разделят с италиански национал

Тотнъм се разбра и с вратар, "шпорите" искат да се разделят с италиански национал

  • 24 юни 2026 | 15:18
  • 730
  • 0

Ръководството на Тотнъм се е споразумяло с вратаря Мартин Дубравка, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. Стражът прекара последния сезон в Бърнли, който изпадна, а словакът стана свободен агент, след като контрактът му изтече. Италианският журналист допълва, че привличането на Дубравка е с идеята той да бъде донесе повече опит като резерва на Антони Кински, който е гласен за титуляр за следващата кампания.

Тотнъм планира оферта за Рашфорд
Тотнъм планира оферта за Рашфорд

От Тотнъм искат да се разделят с досегашния номер едно Гулиелмо Викарио, който бе доста колеблив през последната кампанията и от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” са решили да дадат възможност на Кински като титуляр. Интерес към Викарио са проявили от Ювентус и Наполи, но не е ясно дали са готови да платят исканата сума от лондончани, която се очаква да бъде около 20 милиона евро. От Тотнъм продължават да са изключително активни на трансферния пазар в опитите си за сериозно обновление на състава. Те вече привлякоха бранителите Ян Пол ван Хеке от Брайтън, Маркос Сенси от Борнемут и Анди Робъртсън от Ливърпул. Спекулации в местната преса твърдят, че в момента се опитват да привлекат някой измежду Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Сандро Тонали от Тотнъм за подсилване в средата на терена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

  • 24 юни 2026 | 11:33
  • 4153
  • 27
Чехите продължават да вярват, че мечтата им да продължат в елиминациите ще се осъществи

Чехите продължават да вярват, че мечтата им да продължат в елиминациите ще се осъществи

  • 24 юни 2026 | 11:16
  • 692
  • 0
Греъм Потър: Трябва да бъдем компактни в защита срещу Япония

Греъм Потър: Трябва да бъдем компактни в защита срещу Япония

  • 24 юни 2026 | 11:13
  • 765
  • 0
Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

  • 24 юни 2026 | 11:11
  • 1687
  • 1
Легенда на Германия вярва, че Бундестима може да постигне големи неща на Световното

Легенда на Германия вярва, че Бундестима може да постигне големи неща на Световното

  • 24 юни 2026 | 11:09
  • 783
  • 0
Катар ще се стреми да пренапише историята

Катар ще се стреми да пренапише историята

  • 24 юни 2026 | 11:05
  • 547
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 2:1 Италия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 2:1 Италия! Следете мача ТУК!

  • 24 юни 2026 | 15:33
  • 31001
  • 52
Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 14:10
  • 14691
  • 41
Левски официално с нов собственик

Левски официално с нов собственик

  • 24 юни 2026 | 12:21
  • 22516
  • 120
ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

  • 24 юни 2026 | 12:11
  • 10649
  • 10
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 31194
  • 67
Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

  • 24 юни 2026 | 12:11
  • 10139
  • 18