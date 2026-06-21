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Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

  • 21 юни 2026 | 09:44
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Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

Нюкасъл е отхвърлил оферта на стойност 80 милиона лири от Тотнъм за Сандро Тонали, твърди "Скай Спортс". Предложението е пристигнало в офисите на "свраките" по-рано тази седмица и веднага е било отказано.

Италианският национал е трансферна цел номер на Роберто Де Дзерби, който се опитва да изгради нов отбор след оцеляването през миналия сезон. Манчестър Сити също се интересува от полузащитника. Нюкасъл обаче няма желание да се разделя с Тонали, който има договор до 2029 г., и биха го направили, ако получат огромна сума за трансферните му права.

Тотнъм вече привлече Анди Робъртсън и Маркос Сенеси, като има договорка за трансфера на Ян Пол ван Хеке от Брайтън, за когото ще бъдат платени 52 милиона лири.

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Снимки: Gettyimages

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