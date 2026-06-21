Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

Нюкасъл е отхвърлил оферта на стойност 80 милиона лири от Тотнъм за Сандро Тонали, твърди "Скай Спортс". Предложението е пристигнало в офисите на "свраките" по-рано тази седмица и веднага е било отказано.

Италианският национал е трансферна цел номер на Роберто Де Дзерби, който се опитва да изгради нов отбор след оцеляването през миналия сезон. Манчестър Сити също се интересува от полузащитника. Нюкасъл обаче няма желание да се разделя с Тонали, който има договор до 2029 г., и биха го направили, ако получат огромна сума за трансферните му права.

🚨 EXCL: Newcastle United have REJECTED an offer of around £80m from Tottenham for Sandro Tonali.

❌ Spurs’ offer for Tonali landed earlier this week and was knocked back by Newcastle — immediately.

✍🏼 Man City are also very keen on the midfielder, but are prioritising their… pic.twitter.com/PwA01AGqjR — Keith Downie (@SkySports_Keith) June 20, 2026

Тотнъм вече привлече Анди Робъртсън и Маркос Сенеси, като има договорка за трансфера на Ян Пол ван Хеке от Брайтън, за когото ще бъдат платени 52 милиона лири.

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Снимки: Gettyimages