Тотнъм планира оферта за Рашфорд

Тотнъм планира да отправи оферта към Манчестър Юнайтед за английски национал Маркъс Рашфорд. Както е известно, крилото игра под наем в Барселона през миналия сезон, а каталунците отхвърлиха възможността за откупуване на правата му срещу 30 милиона евро, въпреки че публично изразиха задоволството си от неговото представяне на "Камп Ноу". Наскоро медиите на Острова разкриха, че в договора на Рашфорд с Манчестър Юнайтед има друга клауза, която е в размер на 40 милиона паунда и важи за всички заинтересовани клубове, с изключение на големите съперници Ливърпул и Манчестър Сити. Според "Сън" и "Мирър" Роберто Де Дзерби иска Рашфорд в състава си, но Тотнъм няма да активира въпросната освобождаваща клауза, а ще отправи оферта на по-ниска стойност към Манчестър Юнайтед.

Самият Рашфорд най-много искаше да остане в Барселона, а през последните седмици се заговори, че Майкъл Карик е готов да го приеме обратно в състава на Манчестър Юнайтед. Твърди се, че английският национал не иска да преминава в друг клуб от Премиър лийг и ако не отиде в чуждестранен отбор, има голяма вероятност да остане в Манчестър Юнайтед. Той има договор с клуба до 2028 година и е един от най-скъпоплатените играчи на "червените дяволи". Седмичното му възнаграждение възлиза на 325 000 паунда.

Ситуацията следи и Байерн (Мюнхен).

Тотнъм вече привлече Ян Пол ван Хеке от Брайтън за 52 милиона паунда, и подписа с Андрю Робъртсън и Маркос Сенеси, които пристигнаха като свободни агенти. Лондончани вече отправиха и оферта за халфа на Нюкасъл Сандро Тонали, но предложението в размер на 80 милиона паунда бе отхвърлено от ръководството на "свраките".

🚨Marcus Rashford is the next target on Tottenham’s transfer wish list this summer. They would not be willing to match the player’s £40m release clause, but are exploring a lower offer. @PeteHall86, @TheiPaperSport pic.twitter.com/DnDfMSOrqw — The Spurs Watch (@TheSpursWatch) June 22, 2026

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