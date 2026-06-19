Тотнъм се похвали с национал на Нидерландия

Клубът от английската Висша лига Тотнъм подписа договор с нидерландския защитник Ян Пол ван Хеке от Брайтън, като договорът беше обявен от „шпорите“ като „дългосрочен“ на страницата им. Пристигането на Ван Хеке – който в момента е с националния отбор на Нидерландия на Световното първенство в Северна Америка, е част от политиката на мениджъра на Тотнъм Роберто де Дзерби за обновяване на целия тим.

Финансови детайли по сделката за 26-годишния бранител не бяха обявени официално, но британските медии твърдят, че клубът от Северен Лондон ще плати 52 милиона паунда. Така Ян Пол ван Хеке отново се събира с Де Дзерби, тъй като италианецът преди това беше мениджър именно на Брайтън.

Новото попълнение на Тотнъм има вече 13 мача за националния отбор на страната си, последният от които при равенството 2:2 с Япония на старта на кампанията в понеделник.

We are delighted to announce the signing of Jan Paul van Hecke ✍️



🔗 https://t.co/iNaRYrJTlB pic.twitter.com/yKo4Urcibn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2026

„Той е здрав, интелигентен централен защитник, който влиза смело в единоборствата и играе много добре като персонален пазач. Това са важни качества за нуждите, които има нашият отбор при изграждането на модела ни за следващата година“, коментира Де Дзерби пред официалната страница.

„Огромна чест е да станеш играч на Тотнъм и когато се присъединиш към такъв голям клуб, това е сбъдната мечта“, каза Ван Хеке в изявление, добавяйки, че разговорите със сънародника му Мики Ван де Вен и неговите собствени минали отношения с Де Зерби са повлияли на решението му.

Сделката стана ясна преди два дни, когато самият Ван Хеке е договорил личните си условия по договора.

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Снимки: Gettyimages