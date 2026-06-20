Тотнъм напът да изпревари Ман Юнайтед и Арсенал за португалски национал

Тотнъм е много близо до постигане на пълна договорка с представители на Матеуш Фернандеш относно личния му контракт, съобщава италианският журналист Матео Морето. Самият португалски национал пък е дал ясни сигнали, че е отворен към възможността да се присъедини към “шпорите”, ако от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” успеят да се договорят с колегите си от Уест Хам относно цената на футболиста. Различни анализатори твърдят, че “чуковете” искат между 80 и 85 милиона паунда за полузащитника.

Манчестър Юнайтед вече преговаря за Матеуш Фернандеш, опитва се да свали цената му

От Тотнъм продължават изключително активните си действия на трансферния пазар и вече успяха да привлекат Ян Пол ван Хеке, Маркос Сенеси и Анди Робъртсън. Матеуш Фернандеш пък е силно свързван с интерес от страна на Манчестър Юнайтед и Арсенал, които също преговарят с представители на футболиста. Самият играч в момента е част от националния отбор на Португалия, който е на Световното първенство в Северна Америка.

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Снимки: Gettyimages