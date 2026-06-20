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  3. Тотнъм напът да изпревари Ман Юнайтед и Арсенал за португалски национал

Тотнъм напът да изпревари Ман Юнайтед и Арсенал за португалски национал

  • 20 юни 2026 | 18:27
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Тотнъм е много близо до постигане на пълна договорка с представители на Матеуш Фернандеш относно личния му контракт, съобщава италианският журналист Матео Морето. Самият португалски национал пък е дал ясни сигнали, че е отворен към възможността да се присъедини към “шпорите”, ако от “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” успеят да се договорят с колегите си от Уест Хам относно цената на футболиста. Различни анализатори твърдят, че “чуковете” искат между 80 и 85 милиона паунда за полузащитника.

Манчестър Юнайтед вече преговаря за Матеуш Фернандеш, опитва се да свали цената му
Манчестър Юнайтед вече преговаря за Матеуш Фернандеш, опитва се да свали цената му

От Тотнъм продължават изключително активните си действия на трансферния пазар и вече успяха да привлекат Ян Пол ван Хеке, Маркос Сенеси и Анди Робъртсън. Матеуш Фернандеш пък е силно свързван с интерес от страна на Манчестър Юнайтед и Арсенал, които също преговарят с представители на футболиста. Самият играч в момента е част от националния отбор на Португалия, който е на Световното първенство в Северна Америка.

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Снимки: Gettyimages

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