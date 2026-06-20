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Брайтън предложи 45 милиона на Тотнъм за Вушкович

  • 20 юни 2026 | 12:55
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Брайтън предложи 45 милиона на Тотнъм за Вушкович

Брайтън е отправил оферта на стойност 45 милиона паунда до съперника във Висшата лига Тотнъм за правата на Лука Вушкович, съобщава Sky Sports. В предложението има залегнали и различни бонуси. Според Фабрицио Романо конкретните параметри на офертата са: 42 милиона твърда сума плюс три милиона под формата на бонуси.

19-годишният Вушкович иска този трансфер да бъде осъществен и двата клуба ще продължат да работят по него.

Тотнъм привлече Вушкович през миналото лято с трансфер от Хайдук Сплит на стойност 11 милиона евро. Той обаче не записа официален мач за Спърс и бе преотстъпен на германския Хамбургер ШФ, за който игра 30 пъти и отбеляза шест попадения.

Според информациите "шпорите" искат около 55 милиона за централния бранител.

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