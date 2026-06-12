Тотнъм и Поро са пред удължаване на договора

Испанският защитник Педро Поро е близо до удължаване на договора си с Тотнъм, твърди реномираният спортен журналист Фабрицио Романо в профилите си в социалните мрежи.

Според източника страните ще подпишат нов договор, който ще бъде валиден до лятото на 2030 г.

През сезон 2025/2026 Поро изигра 47 мача във всички състезания, в които отбеляза два гола и направи шест асистенции. Настоящият договор на защитника с Тотнъм е до лятото на 2028 г. Transfermarkt оценява играча на 40 милиона евро.

В края на миналия сезон лондонският отбор зае 17-о място в класирането на Премиър лийг.

🚨🚨| NEW: Pedro Porro is close to signing a 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍 with Tottenham Hotspur. ✅🇪🇸



New deal would run until 2030, extending his current contract by two years.



[@SebSB] pic.twitter.com/yhJkNPFOlp — CentreGoals. (@centregoals) June 12, 2026

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