Бергвал напуска Тотнъм

Лукас Бергвал е информирал клубния си тим Тотнъм за предпочитанието да потърси ново предизвикателство, съобщава Дейвид Орнстайн. Към 20-годишния полузащитник има силен интерес от отбори в Англия и други тимове от континентална Европа. „Шпорите“ вече знаят, че Бергвал би искал да напусне това лято в търсене на ново начало.

Шведският халф се присъедини към лондонския клуб от Юргорден през 2024-а година и има договор до юни 2031 г.

Случаят с Бергвал алармира тимове от Премиър лийг. Астън Вила и Челси вече осъществиха контакт със Тотнъм, за да проверят дали съществува възможност. Шведът изглежда, че не влиза в плановете на Роберто де Дзерби. "Шпорите" проявяват сериозен интерес към Сандро Тонали и Матеус Фернандеш.

🚨 EXCL: Lucas Bergvall informs Tottenham Hotspur of preference to seek new challenge elsewhere. 20yo midfielder targeted by clubs in PL + Europe & #THFC aware of wish to leave this summer for fresh start. #Sweden int’l contracted until 2031 @TheAthleticFC https://t.co/UHOHwVgN7U — David Ornstein (@David_Ornstein) June 21, 2026

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