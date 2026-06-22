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Мондиал 2026: Нова Зеландия - Египет
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Бергвал напуска Тотнъм

  • 22 юни 2026 | 04:58
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Бергвал напуска Тотнъм

Лукас Бергвал е информирал клубния си тим Тотнъм за предпочитанието да потърси ново предизвикателство, съобщава Дейвид Орнстайн. Към 20-годишния полузащитник има силен интерес от отбори в Англия и други тимове от континентална Европа. „Шпорите“ вече знаят, че Бергвал би искал да напусне това лято в търсене на ново начало.

Шведският халф се присъедини към лондонския клуб от Юргорден през 2024-а година и има договор до юни 2031 г.

Случаят с Бергвал алармира тимове от Премиър лийг. Астън Вила и Челси вече осъществиха контакт със Тотнъм, за да проверят дали съществува възможност. Шведът изглежда, че не влиза в плановете на Роберто де Дзерби. "Шпорите" проявяват сериозен интерес към Сандро Тонали и Матеус Фернандеш.

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