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Тотнъм влезе в битката за Сандро Тонали

  • 16 юни 2026 | 12:12
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Тотнъм влезе в битката за Сандро Тонали

Тотнъм се е включил ударно в битката за халфа на Нюкасъл Сандро Тонали, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. До момента Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Арсенал бяха свързвани с италианеца, но “гражданите” са фокусираха върху Елиът Андерсън от Нотингам Форест, а според последните информации от “Олд Трафорд” са се отказали от този трансфер, тъй като ще се излезе прекалено скъп.

Тотнъм смята да се възползва от това, че другите свързвани клубове за момента не предприемат някакви конкретни действия за привличането на Тонали. Според Романо мениджърът на “шпорите” Роберто Де Дзерби настоява за трансфера на неговия сънародник. Самият Тонали бил отворен към това облече екипа на Тотнъм.

Нюкасъл вече продаде Антъни Гордън за 70 милиона на Барселона, а за Тонали ще иска дори по-висока сума. Преди това се твърдеше, че “свраките” ще искат за италианеца над 100 милиона паунда.

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