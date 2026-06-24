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Куртоа: Бъдещето ми зависи от Реал Мадрид

  • 24 юни 2026 | 06:50
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Куртоа: Бъдещето ми зависи от Реал Мадрид

Вратарят Тибо Куртоа говори открито за дългосрочното си бъдеще в Реал Мадрид, признавайки, че макар да мечтае да приключи кариерата си на „Бернабеу“, крайното решение е в ръцете на испанския клуб.

34-годишният белгийски национал все още е смятан за един от най-добрите вратари в световния футбол, а настоящият му договор е до юни 2027-а.

След равенството 0:0 между Белгия срещу Иран на Световното първенство по футбол в Северна Америка, Куртоа бе откровен за емоционалната си връзка с Реал Мадрид.

„Зависи какво иска клубът. Имам голямо уважение към Реал. Надявам се да мога да завърша кариерата си там след четири или пет години, ще видим“, коментира вратарят, цитиран от Goal.com.

„Това е моята мечта, очевидно. Когато бях дете, мечтаех да играя за Реал. Вече осем години съм там и съм много щастлив“, добави белгийският национал.

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Снимки: Gettyimages

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