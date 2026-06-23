Реал Мадрид спечели дело във Върховния съд

Ръководството на Реал Мадрид излезе с официално съобщение на своя уебсайт, в което изрази задоволство от решението на Върховния съд в Испания. Магистратите потвърдиха, че клубът е бил неправомерно изключен от срещи, свързани с управлението на аудиовизуалните права, като обявиха за нищожни решенията на президента на Ла Лига Хавиер Тебас.

Конфликтът възникна, след като Ла Лига забрани на Реал Мадрид и Барселона да участват в заседанията на органа за аудиовизуални права през 2022 г. Причината беше обявяването на проекта за Суперлигата от двата клуба. От ръководството на лигата тогава заявиха, че съществува риск двата гранда да използват информацията от срещите в своя полза и да навредят на колективните интереси на Ла Лига. Първоначално съдът отсъди, че това е нарушение на правата на мадридския клуб, а сега Върховният съд окончателно потвърди това решение.

Пълният текст на съобщението от Реал Мадрид гласи:

“Реал Мадрид съобщава, че Върховният съд окончателно потвърди нищожността на решенията, взети от президента на Ла Лига, които възпрепятстваха участието на нашия клуб в различни заседания на Контролния орган за управление на аудиовизуалните права на Ла Лига, проведени през 2022 г.

На 10 април 2026 г. Първа камара на Върховния съд отхвърли касационната жалба, подадена от Ла Лига, и потвърди съдебните решения, които обявиха, че тези решения нарушават правата на участие на Реал Мадрид и са приети без спазване на законово установената процедура.

Вместо да приеме това решение, Ла Лига впоследствие инициира производство за обявяване на нищожност с цел да оспори вече влязло в сила съдебно решение. Върховният съд реши да не допусне това производство и изрично отхвърли възможността този механизъм да се използва за възобновяване на правен дебат, който вече е решен от съдилищата.

Това ново решение окончателно потвърждава правилността на позицията, поддържана от Реал Мадрид през цялата процедура, и слага край на последователните опити на Ла Лига да оспори решения, които са обявени за противозаконни.

Реал Мадрид изразява своето задоволство от това съдебно решение, което препотвърждава принципите на законност, правна сигурност и зачитане на правата на клубовете, които съставляват институциите на професионалния футбол.“

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