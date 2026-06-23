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  3. Жозе Моуриньо иска да привлече нов централен нападател в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо иска да привлече нов централен нападател в Реал Мадрид

  • 23 юни 2026 | 12:00
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Новият треньор на Реал Мадрид, Жозе Моуриньо, иска да бъде привлечен истински централен нападател от типа таран, съобщава вестник “АС” на днешните си страници. Португалецът иска снажен футболист, който да разполага с повече физическо присъствие при борбата за високи топки и овладяването на изчиствания, като по този начин пречи на противника да осъществява по-продължителен натиск и дава възможност на съотборниците си да се изнесат в предни позиции.

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Роля, която по време на Карло Анчелоти на “Сантиаго Бернебеу” изключително успешно в определен период изпълняваше Хоселу. Президентът на клуба Флорентино Перес е наясно с това желание на Специалния и именно това е била причината за отправената публично оферта на стойност 150 милиона евро към Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес, която впоследствие бе отхвърлена.

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Моуриньо иска да разполага с повече тактически варианти в атаката на Реал Мадрид през следващата кампания, а също така смята, че Килиан Мбапе може да се изявява отлично и на левия фланг, откъдето да носи допълнителни опасности за противника. Подобно е мнението и за Ендрик, който обаче не е виждан като титуляр от португалеца. Младият Гонсало Гарсия е вариант, но бившият наставник на Челси и Интер предпочита по-опитен таран. В момента спортно-техническото ръководство на Реал разглежда различни варианти за попълнения в тази зона, като още не е взето решение как да се процедира. От "лос бланкос" вече привлякоха Ибрахима Конате от Ливърпул, Марк Кукурея от Челси и Бернардо Силва от Манчестър Сити.

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