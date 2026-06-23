Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо отбеляза първия си гол на Световното първенство в Северна Америка. 41-годишният нападател откри резултата за Португалия в мача срещу Узбекистан. Малко преди почивката Роналдо отбеляза втория си гол в мача.
Португалската суперзвезда стана първият в историята, който бележи попадение на шест световни първенства. Първото му попадение бележи през далечната 2006 г. Той вече има десет гола на Мондиал. Най-доброто му представяне бе на Световното в Русия през 2018 г., когато отбеляза четири попадения.
Роналдо изпревари португалската легенда Еузебио по голове за националния отбор на Мондиал. Еузебио има девет попадения.
Това бе първият гол на Кристиано след 10 мача суша на големи първенства. Той се разписа в първия двубой на Световното в Катар през 2022 г., но това си остана единственият му гол на турнира. След това Роналдо не вкара нито един гол в пет мача на Евро 2024 и не се разписа на старта на Световното в Северна Америка.
Освен това Кристиано стана вторият най-възрастен голмайстор на Мондиал след Роже Мила, който вкара през 1994 г. на 42 години и 39 дни. Днешното попадение на Роналдо идва, когато той е на 41 години и 138 дни. Не на последно място, португалецът се превърна в най-възрастния реализатор на два гола в един мач от Мондиал, подобрявайки вчерашния рекорд на Лионел Меси.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago