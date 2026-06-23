Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо отбеляза първия си гол на Световното първенство в Северна Америка. 41-годишният нападател откри резултата за Португалия в мача срещу Узбекистан. Малко преди почивката Роналдо отбеляза втория си гол в мача.

HISTORY-MAKER! 🙌



Cristiano Ronaldo is the first player to score in six different World Cups 🔥 pic.twitter.com/jBRxgAg4N1 — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026

Португалската суперзвезда стана първият в историята, който бележи попадение на шест световни първенства. Първото му попадение бележи през далечната 2006 г. Той вече има десет гола на Мондиал. Най-доброто му представяне бе на Световното в Русия през 2018 г., когато отбеляза четири попадения.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo becomes the ONLY player in football HISTORY to score in 6 different World Cup tournaments!



2006 ⚽️✅

2010 ⚽️✅

2014 ⚽️✅

2018 ⚽️✅

2022 ⚽️✅

2026 ⚽️✅ pic.twitter.com/6t2mgjvVNa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 23, 2026

Роналдо изпревари португалската легенда Еузебио по голове за националния отбор на Мондиал. Еузебио има девет попадения.

History for @Cristiano! 🇵🇹



Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

Това бе първият гол на Кристиано след 10 мача суша на големи първенства. Той се разписа в първия двубой на Световното в Катар през 2022 г., но това си остана единственият му гол на турнира. След това Роналдо не вкара нито един гол в пет мача на Евро 2024 и не се разписа на старта на Световното в Северна Америка.

¡EL REY DE PORTUGAL! 🇵🇹👑



Con este doblete, Cristiano Ronaldo supera oficialmente a Eusebio como el máximo goleador portugués en la historia de las Copas del Mundo. El "Bicho" no se cansa de romper récords legendarios.



¿Es CR7 el mejor jugador de la historia? Te leemos. pic.twitter.com/FbBPOBqXIA — Layvtime (@layvtime) June 23, 2026

Освен това Кристиано стана вторият най-възрастен голмайстор на Мондиал след Роже Мила, който вкара през 1994 г. на 42 години и 39 дни. Днешното попадение на Роналдо идва, когато той е на 41 години и 138 дни. Не на последно място, португалецът се превърна в най-възрастния реализатор на два гола в един мач от Мондиал, подобрявайки вчерашния рекорд на Лионел Меси.

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Снимки: Imago