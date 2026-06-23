Световното първенство счупи рекорда за голове в групова фаза

Настоящото Световно първенство по футбол официално влезе в историята, и то по впечатляващ начин, преди още да е завършила груповата фаза. Благодарение на истинска голова фиеста на терените в Северна Америка, в изиграните до момента 45 мача вече са отбелязани рекордните 137 гола. Това означава, че настоящият Мондиал се превръща в най-резултатния в историята на груповите фази, чупейки досегашните стандарти за ефективност в предните издания на турнира.

Досегашният рекорд за най-много попадения в групова фаза се държеше от Световното първенство в Бразилия през 2014 г., когато бяха реализирани 136 гола, но за общо 48 срещи. Важно е да се направи едно уточнение - настоящото Световно първенство се провежда в изцяло нов формат с повече отбори (48) и съответно много повече мачове в програмата, което прави подобно количество голове напълно логично и очаквано с напредването на турнира.

137 - There have been 137 goals scored in this year's FIFA World Cup (45 games), now the most ever in the group stages of a single edition of the finals, overtaking the 136 scored in 2014 (48 games).



Gluttony. pic.twitter.com/QGdTWk0YZ0 — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

Ако погледнем към вечната статистика за най-резултатно Световно първенство изобщо, върховото постижение се държи съвместно от Франция 1998 г., Бразилия 2014 г. и Катар 2022 г., където бяха отбелязани общо по 172 гола за целите турнири. Имайки предвид, че в тазгодишното издание предстои да се изиграят още десетки срещи, включително изцяло новата фаза на 1/16-финалите и последващите елиминации, абсолютният рекорд от 172 гола е само на 35 попадения разстояние. Всичко показва, че той не просто ще бъде подобрен, а буквално счупен в следващите седмици.

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Снимки: Gettyimages