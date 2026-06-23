Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Световното първенство счупи рекорда за голове в групова фаза

Световното първенство счупи рекорда за голове в групова фаза

  • 23 юни 2026 | 21:27
  • 814
  • 1

Настоящото Световно първенство по футбол официално влезе в историята, и то по впечатляващ начин, преди още да е завършила груповата фаза. Благодарение на истинска голова фиеста на терените в Северна Америка, в изиграните до момента 45 мача вече са отбелязани рекордните 137 гола. Това означава, че настоящият Мондиал се превръща в най-резултатния в историята на груповите фази, чупейки досегашните стандарти за ефективност в предните издания на турнира.

Досегашният рекорд за най-много попадения в групова фаза се държеше от Световното първенство в Бразилия през 2014 г., когато бяха реализирани 136 гола, но за общо 48 срещи. Важно е да се направи едно уточнение - настоящото Световно първенство се провежда в изцяло нов формат с повече отбори (48) и съответно много повече мачове в програмата, което прави подобно количество голове напълно логично и очаквано с напредването на турнира.

Ако погледнем към вечната статистика за най-резултатно Световно първенство изобщо, върховото постижение се държи съвместно от Франция 1998 г., Бразилия 2014 г. и Катар 2022 г., където бяха отбелязани общо по 172 гола за целите турнири. Имайки предвид, че в тазгодишното издание предстои да се изиграят още десетки срещи, включително изцяло новата фаза на 1/16-финалите и последващите елиминации, абсолютният рекорд от 172 гола е само на 35 попадения разстояние. Всичко показва, че той не просто ще бъде подобрен, а буквално счупен в следващите седмици.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Службите за сигурност не разрешиха на Египет да остане в Сиатъл

Службите за сигурност не разрешиха на Египет да остане в Сиатъл

  • 23 юни 2026 | 17:30
  • 1231
  • 0
Инфантино се похвали с рекордна посещаемост

Инфантино се похвали с рекордна посещаемост

  • 23 юни 2026 | 17:01
  • 634
  • 1
Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

  • 23 юни 2026 | 16:55
  • 2107
  • 5
Защо тази крикет нация е толкова луда по Меси и Аржентина

Защо тази крикет нация е толкова луда по Меси и Аржентина

  • 23 юни 2026 | 16:55
  • 1340
  • 4
Французите в дилема дали не е по-добре да паднат от Норвегия

Французите в дилема дали не е по-добре да паднат от Норвегия

  • 23 юни 2026 | 16:46
  • 21073
  • 12
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 14075
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 41789
  • 316
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 42878
  • 157
Съставите на Англия и Гана, Тухел е направил две промени

Съставите на Англия и Гана, Тухел е направил две промени

  • 23 юни 2026 | 21:56
  • 3187
  • 5
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 40707
  • 35
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

  • 23 юни 2026 | 20:17
  • 9944
  • 45
Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

  • 23 юни 2026 | 20:52
  • 21857
  • 16