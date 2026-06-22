Моуриньо посочи „тъмния кон“ на Световното първенство и се аргументира

Новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде любопитна прогноза за течащото в момента световно първенство. Португалецът смята Япония за „тъмния кон“ на Мондиала.
Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.
„Сините самураи“ събраха четири точки в Група "F", след зрелищно равенство 2:2 с Нидерландия и категорична победа с 4:0 над Тунис. Японците имат да изиграят още един мач с Швеция в последния кръг от груповата фаза, но независимо от резултата, вече си осигуриха присъствие в осминафиналите на надпреварата, поне като трети отбор.
„Тренирам от много години. Когато видя добър отбор, просто знам. Япония е един от тях. Те вече не са аутсайдери. Това е резултат от планиране, тактическа дисциплина, качество и факта, че единадесетте играчи мислят като един организъм.
Когато гледам Япония, виждам три неща: агресивност в пресинга, отлична организация и огромна отдаденост. Така се печелят трофеи. Всяко Световно първенство има отбор, който изведнъж пламва като огън. В момента Япония има увереност, динамика и форма“, заяви новият треньор на Реал Мадрид.
Предстои да се види дали Специалния ще се окаже прав.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google