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Моуриньо посочи „тъмния кон“ на Световното първенство и се аргументира

  • 22 юни 2026 | 22:45
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Новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде любопитна прогноза за течащото в момента световно първенство. Португалецът смята Япония за „тъмния кон“ на Мондиала.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Сините самураи“ събраха четири точки в Група "F", след зрелищно равенство 2:2 с Нидерландия и категорична победа с 4:0 над Тунис. Японците имат да изиграят още един мач с Швеция в последния кръг от груповата фаза, но независимо от резултата, вече си осигуриха присъствие в осминафиналите на надпреварата, поне като трети отбор.

„Тренирам от много години. Когато видя добър отбор, просто знам. Япония е един от тях. Те вече не са аутсайдери. Това е резултат от планиране, тактическа дисциплина, качество и факта, че единадесетте играчи мислят като един организъм.

Когато гледам Япония, виждам три неща: агресивност в пресинга, отлична организация и огромна отдаденост. Така се печелят трофеи. Всяко Световно първенство има отбор, който изведнъж пламва като огън. В момента Япония има увереност, динамика и форма“, заяви новият треньор на Реал Мадрид.

Предстои да се види дали Специалния ще се окаже прав.

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