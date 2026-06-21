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Феновете на Япония доволни от силния мач с Тунис

  • 21 юни 2026 | 13:20
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Феновете на япония празнуваха цяла нощ, след като техния тим разгроми Тунис с 4:0 в мач от Група F. Четирите попадения бяха най-многото, които „Самурай блу“ някога са отбелязвали в среща от световни финали, като тимът категорично надигра Тунис – отбор, който стана първият в историята на турнира, освободил своя селекционер още след първия си мач.

Япония си гарантира най-малко третото място в групата, което може да се окаже достатъчно за класиране в елиминационната фаза.

Азиатците, които не са губили от европейски съперник в редовното време от 2019 година насам, ще се изправят срещу Швеция в Далас в четвъртък. По същото време Тунис ще играе срещу Нидерландия в Канзас Сити.

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