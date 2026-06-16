Моуриньо набеляза автора на първия гол за Германия на Мондиал 2026

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е впечатлен от представянето на германския национал и Борусия Дортмунд, Феликс Нмеча. Според Sky Sport Germany, португалският специалист вече е поискал подробности относно ситуацията на 25-годишния футболист.
В борбата за подписа на Нмеча конкуренция на „белия балет“ могат да окажат Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. Подчертава се, че евентуален трансфер би бил скъп, но в договора на играча има откупна клауза на стойност 70 милиона евро, която може да бъде активирана през 2027 година.
Настоящият контракт на Нмеча с клуба от "Сигнал Идуна Парк" е до лятото на 2030 година.
Халфът беше титуляр за Германия в първия мач на тима срещу Кюрасао, спечелен със 7:1, и дори откри резултата.
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