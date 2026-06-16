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  3. Моуриньо набеляза автора на първия гол за Германия на Мондиал 2026

Моуриньо набеляза автора на първия гол за Германия на Мондиал 2026

  • 16 юни 2026 | 02:01
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е впечатлен от представянето на германския национал и Борусия Дортмунд, Феликс Нмеча. Според Sky Sport Germany, португалският специалист вече е поискал подробности относно ситуацията на 25-годишния футболист.

В борбата за подписа на Нмеча конкуренция на „белия балет“ могат да окажат Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. Подчертава се, че евентуален трансфер би бил скъп, но в договора на играча има откупна клауза на стойност 70 милиона евро, която може да бъде активирана през 2027 година.

Настоящият контракт на Нмеча с клуба от "Сигнал Идуна Парк" е до лятото на 2030 година.

Халфът беше титуляр за Германия в първия мач на тима срещу Кюрасао, спечелен със 7:1, и дори откри резултата.

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Снимки: Gettyimages

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