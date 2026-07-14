Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Настанвикът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от победата с 4:0 над Борац (Баня Лука) в Шампионската лига. Специалистът е на мнение, че тимът е показал много голяма зрялост в срещата и се е представил отлично.

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

“Първото полувреме стоеше добре. Играхме срещу птбор, който е станал шампион на страната си. Те бяха направили промени в сравнение с предишната среща и по време на мача трябваше да се напасваме. Направихме някои структурни промени на почивката. През второто полувреме вкарахме рано, а това донесе доста пространства. Изключителна зрялост показа отборът. Много съм доволен и горд от момчетата. Не бива да забравяме да изкажем голяма благодарност на феновете. Вече сме фокусирани върху следващите мачове. Първо трябва да видим срещу кого ще играем, но първо мислим за мача с петък”, каза Веласкес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google