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Мориясу: Много съм щастлив

  • 21 юни 2026 | 11:52
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Старши треньорът на националния отбор на Япония Хаджиме Мориясу остана изключително доволен от представянето на играчите си при победата срещу Тунис с 4:0.  Азиатският тим доминираше през целия двубой и се доближи на крачка от класиране за елиминационната фаза, като същевременно отстрани Тунис от надпреварата. 

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"Това беше вторият ни мач на Световното първенство, беше много напрегнат и хората по целия свят го гледаха. Много съм щастлив, че успяхме да спечелим такъв двубой. Като отбор винаги е трудно да видиш как се контузват футболисти. Важното е, че ние построихме този състав на принципа на това всеки да може да излезе на терена и да спечели, а който и да играе може да функционира ефективно", заяви Хаджиме Мориясу след срещата.

Офанзивният халф Даичи Камада вкара първото попадение за японците още в четвъртата минута, след като беше преместен обратно в по-атакуваща позиция, въпреки че в първия мач срещу Нидерландия (2:2) игра като дефанзивен полузащитник. "Даичи Камада наскоро играеше като дефанзивен полузащитник, но с оглед на настоящата ситуация в отбора трябваше да играе зад централния нападател днес. Идеята беше да използваме силните му страни и да контролира нападението и защитата от тази напреднала позиция", обясни японският специалист.

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Снимки: Imago

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