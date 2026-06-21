Ерве Ренар: Резултатът отразява разликата между двата отбора

Селекционерът на националния отбор на Тунис Ерве Ренар описа загубата с 0:4 от Япония на Световното първенство като болезнена, но и смята, че съперникът им я е заслужил с по-добрата си игра. С второто си поражение в два мача "Орлите от Картаген" вече нямат шанс да се класират за следващата фаза, а назначеният през тази седмица Ренар не успя да помогне на тима си да се съвземе.

"Това не е представянето, на което се надявахме. Резултатът от този втори мач е тежък, но отразява разликата между двата отбора тази вечер", заяви Ерве Ренар след срещата.

Япония се развихри срещу Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

Въпреки отпадането наставникът на Тунис смята, че е важно отборът му да се представи силно в последния си мач от група F срещу Нидерландия. "Дори да сме елиминирани, все още имаме трети мач. Ние сме на световно първенство и трябва да останем фокусирани. Важно е да се подготвим да се борим в този трети мач срещу Нидерландия. Никога не е лесно след две загуби в два мача, но трябва да поемем отговорност и да бъдем професионалисти до самия край", каза френският специалист.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago