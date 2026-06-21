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Ерве Ренар: Резултатът отразява разликата между двата отбора

  • 21 юни 2026 | 12:15
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Селекционерът на националния отбор на Тунис Ерве Ренар описа загубата с 0:4 от Япония на Световното първенство като болезнена, но и смята, че съперникът им я е заслужил с по-добрата си игра. С второто си поражение в два мача "Орлите от Картаген" вече нямат шанс да се класират за следващата фаза, а назначеният през тази седмица Ренар не успя да помогне на тима си да се съвземе. 

"Това не е представянето, на което се надявахме. Резултатът от този втори мач е тежък, но отразява разликата между двата отбора тази вечер", заяви Ерве Ренар след срещата.

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Въпреки отпадането наставникът на Тунис смята, че е важно отборът му да се представи силно в последния си мач от група F срещу Нидерландия.  "Дори да сме елиминирани, все още имаме трети мач. Ние сме на световно първенство и трябва да останем фокусирани. Важно е да се подготвим да се борим в този трети мач срещу Нидерландия. Никога не е лесно след две загуби в два мача, но трябва да поемем отговорност и да бъдем професионалисти до самия край", каза френският специалист. 

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Снимки: Imago

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