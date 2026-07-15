Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

Испанският национал Маркос Йоренте изрази недоумение от оплакванията на Франция относно съдийството в полуфинала на Световно първенство, спечелен от "Ла Роха" с 2:0.

Селекционерът на "петлите" Дидие Дешан коментира единадесетметровия удар за първия гол така: „Спорна ситуация, не трябва да забравяме това, докато те системно нарушаваха правилата. Имаше много дребни фаулове и играта постоянно се спираше“.

Дешан: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

В отговор на тези твърдения Йоренте заяви: „Защо Франция се оплаква от съдийството? Не знам, ние победихме, защото бяхме по-добри, а те са принудени да се хванат за нещо. Въпреки съмненията, ние винаги сме вярвали в себе си и в нашата идея. Имаме повод за празнуване – не всеки ден играеш на финал на световно първенство... Надявам се да успеем да го спечелим.“

„Никой не се откроява, защото всички сме на отлично ниво. Нашият успех на световното първенство се дължи на отбора, единството, семейната атмосфера и доброто настроение“, добави защитникът на Атлетико Мадрид.

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Снимки: Gettyimages