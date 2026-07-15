Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

  • 15 юли 2026 | 02:50
  • 225
  • 0

Испанският национал Маркос Йоренте изрази недоумение от оплакванията на Франция относно съдийството в полуфинала на Световно първенство, спечелен от "Ла Роха" с 2:0.

Селекционерът на "петлите" Дидие Дешан коментира единадесетметровия удар за първия гол така: „Спорна ситуация, не трябва да забравяме това, докато те системно нарушаваха правилата. Имаше много дребни фаулове и играта постоянно се спираше“.

Дешан: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал
Дешан: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

В отговор на тези твърдения Йоренте заяви: „Защо Франция се оплаква от съдийството? Не знам, ние победихме, защото бяхме по-добри, а те са принудени да се хванат за нещо. Въпреки съмненията, ние винаги сме вярвали в себе си и в нашата идея. Имаме повод за празнуване – не всеки ден играеш на финал на световно първенство... Надявам се да успеем да го спечелим.“

„Никой не се откроява, защото всички сме на отлично ниво. Нашият успех на световното първенство се дължи на отбора, единството, семейната атмосфера и доброто настроение“, добави защитникът на Атлетико Мадрид.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

  • 15 юли 2026 | 05:06
  • 154
  • 0
Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

  • 15 юли 2026 | 03:35
  • 124
  • 0
Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

  • 15 юли 2026 | 05:58
  • 171
  • 0
Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

  • 15 юли 2026 | 03:09
  • 180
  • 0
Кубарси: Ние сме като семейство

Кубарси: Ние сме като семейство

  • 15 юли 2026 | 05:31
  • 200
  • 0
Тухел: Ще намерим начин да спрем Меси

Тухел: Ще намерим начин да спрем Меси

  • 15 юли 2026 | 02:44
  • 285
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

  • 14 юли 2026 | 22:20
  • 127960
  • 582
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 56091
  • 510
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 38161
  • 71
Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Веласкес: Показахме изключителна зрялост

  • 14 юли 2026 | 22:50
  • 7224
  • 23
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 18876
  • 17
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 10128
  • 8