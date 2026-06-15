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Сами Кедира се завръща в Реал като асистент на Моуриньо

  • 15 юни 2026 | 11:10
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Бившият халф на Реал Мадрид и на националния отбор на Германия по футбол Сами Кедира ще се завърне на "Сантиаго Бернабеу" в треньорския щаб като асистент на новия наставник Жозе Моуриньо, съобщава Marca.

Кедира игра за "Белия балет" от 2010 до 2015 година. С Реал Мадрид германецът спечели Ла Лига, Шампионската лига, две трофея от Купата на краля, Суперкупата на УЕФА, Суперкупата на Испания и Световното клубно първенство на ФИФА.

Бившияг халф обяви края на професионалната си кариера след приключавено на сезон 2020/21 с екипа на Херта.

През ноември 2021 г. Кедира започва да се обучава за треньор. През 2023 г. става съветник на ръководството на Щутгарт заедно с Филип Лам. През последните години бившият футболист работеше като телевизионен коментатор.

На 11 юни Реал Мадрид обяви завръщането на 63-годишния Моуриньо като старши треньор. Договорът на португалския спец е до края на юни 2029 г.

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Снимки: Imago

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