Тунис 0:1 Япония, африканците се разминаха с втори гол (гледайте на живо)

Отборите на Тунис и Япония играят при резултат 0:1 в мач от група "F" на Световното първенство. Даичи Камада откри резултата още в четвъртата минута.

Япония започна на високо темпо и още в самото начало Уеда бе съборен в наказателното поле, но съдията прецени, че няма дузпа. Защитата на африканците изглеждаше нестабилна и бързо бе наказана. В четвъртата минута Накамура навлезе в наказателното поле и насочи топката към Камада, който я отклони към мрежата.

Японците продължиха да редят атака след атака. Те имаха голям шанс в деветата минута. Уеда опита да намери Камада пред опразнената врата, но Брон успя да избие топката. Малко по-късно Тунис не размина на косъм с получаването на нов гол. Вратарят Аймен Дамен изби топката, чиято по-голяма част, но не цялата, бе преминала голлинията. Даже се наложи технологията на голлинията да потвърди, че гол няма, тъй като ставаше дума за милиметри.

Все пак Тунис и Япония имаха коренно противоположен старт на Мондиала и влизат с различно самочувствие. Азиатците в първия кръг на груповата фаза взеха точка от "лалетата" (2:2), докато африканците бяха разбити от скандинавците (1:5).

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Злополучният страж Абделмухиб Шамак от Тунис, който отнесе пет гола в мача срещу Швеция днес получи почивкат и на негово място под рамките на вратата стартира Аймен Дамен. Именно това поражение доведе и до треньорска рокада, като в разгара на Мондиала селекционер на африканците стана Ерве Ренад, който направи две промени при полевите играчи, където днес реши да се възползва от услугите на Дилан Брон и Себастиан Тунекти вместо от тези на Амин Бен Хмида и Рани Кедира.

🚨 𝐋𝐄 𝑿𝑰 𝐃'𝐇𝐄𝐑𝐕𝐄́ 𝐑𝐄𝐍𝐀𝐑𝐃 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐀𝐅𝐅𝐑𝐎𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐋𝐄 𝐉𝐀𝐏𝐎𝐍 ⵑ 🇹🇳🦅⚔️



🇹🇳🇹🇳🇹🇳 𝐓𝐀𝐇𝐈𝐀 𝐓𝐎𝐔𝐍𝐄𝐒 🇹🇳🇹🇳🇹🇳#TUNJPN | #FIFAWorldCup🏆 pic.twitter.com/TbErcRhIZP — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) June 21, 2026

Японският селекционер Шохей Мориясу направи цели пет промени въпреки позитивния резултат срещу Нидерландия. Наставникът на тима от Далечния Изток днес пусна Такехиро Томиясу, Ко Итакура, Юния Ито, Ао Танака, Аясе Уеда, които трябваше да се изявяват вместо Цуйоши Уатанабе, Шого Танигучи, Такефуса Кубо, Дайзен Маеда, Аясе Уеда.

ТУНИС - ЯПОНИЯ



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "F", II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ТУНИС: 1. Зион Сузуки, 22. Такехиро Томиясу, 4. Ко Итакура, 21. Хироки Ито, 10. Рицу Доан, 24. Кайшу Сано, 15. Даичи Камада, 13. Кейто Накамура, 14. Юния Ито, 7. Ао Танака, 18. Аясе Уеда



ЯПОНИЯ: 16. Аймен Дамен, 4. Омар Рекик, 3. Монтасар Талби, 6. Дилан Брон, 20. Ян Валери, 17. Елис Скири, 10. Ханибал Межбри, 2. Али Абди, 8. Елиас Саад, 26. Себастиан Тунекти, 25. Анис Бен Слиман



НАЧАЛО: 21 юни 2026 г. (неделя) | 7:00 часа

СТАДИОН: "ББВА", Монтерей (Мексико)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Ищван Ковач (Румъния)

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Снимки: Gettyimages