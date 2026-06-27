Джордж Ръсел спечели по изключително спорен начин квалификацията в Австрия

Джордж Ръсел спечели по изключително спорен начин квалификацията преди утрешната Гран При на Австрия във Формула 1, след като записа най-бързата си обиколка, минавайки през зона с жълт флаг.

Жълтият флаг беше показан в предпоследния завой след катастрофа на Макс Верстапен, който загуби контрол върху болида си, атакувайки много агресивно бордюра от вътрешната страна на кривата. Това доведе до завъртане и удар в стената в края на зоната за сигурност за нидерландеца.

Заради този инцидент Андреа Кими Антонели, който водеше след първите обиколки, се отказа от своя финален тур, докато Ръсел не стори това и излезе начело с резултат от 1:06.113. С него британецът изпревари с 0.236 секунди Шарл Леклер от Ферари, чийто съотборник Люис Хамилтън оформи тройката с пасив от 0.295 спрямо Ръсел.

Стюардите разгледаха обиколката на Ръсел и прецениха, че той не е нарушил правилата, тъй като е намалил достатъчно своето темпо в зоната с единичен жълт флаг. Ако жълтият флаг беше двоен, тогава обиколката на пилота на Мерцедес автоматично щеше да бъде анулирана, без значение дали той е вдигнал газта, или не в жълтия сектор.

След решението на комисарите Ръсел запазва първата си позиция пред Леклер и Хамилтън, а Антонели, който се оказа големият губещ от инцидента на Верстапен, ще стартира четвърти. Самият Верстапен се класира на петото място пред Ландо Норис, Оскар Пиастри, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, които ще оформят топ 10 на стартовата решетка.

It's time for the FINAL runs of Q3! 🙌



Antonelli, Russell and Verstappen are our provisional top three 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/wtkwp3WRak — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Верстапен пое огромен риск в края на Q2, когато той избра да остане в бокса, което го постави под риск да не се класира за решителните 13 минути на битката за полпозишъна. За късмет на четирикратния шампион това не се случи, след като той завърши сесията с аванс от 0.040 пред Пиер Гасли и продължи към Q3, докато пилотът на Алпин остана 11-ти и съответно приключи участието си в квалификацията.

Verstappen just scrapes through into Q3 by only four hundredths of a second from Gasly! 😮‍💨🤏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/WMg9x6uDdo — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Французинът ще има Габриел Бортолето от Ауди за компания на шестата редица, а на седмата ще застанат Оливър Беарман от Хаас и вторият пилот на Ауди – Нико Хюлкенберг. Най-бавни в края на Q2 бяха Естебан Окон и Франко Колапинто, които ще оформят осмата редица на стартовата решетка.

A handful of opposite lock for Gasly! 😮‍💨



One of the bigger slides we've seen at Turn 10 so far this weekend 💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/6LNM2nnW68 — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Карлос Сайнц допусна неточност при излизането от последния завой във финалния си летящ тур в края на Q1, която му коства малко време и испанският пилот на Уилямс остана на 0.021 зад Окон в битката за последното място в Q2. Така той ще трябва да стартира 17-ти, разделяйки деветата редица със съотборника си Алекс Албон.

Sainz sideways at the final corner! 💨



He improves to P14 but there's several more laps still to go behind him 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/eBLEmNuGLJ — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Зад тях от десетия ред ще потеглят пилотите на Кадилак Серхио Перес и Валтери Ботас, които въпреки многото промени по колата си този уикенд, останаха далеч от местата в Q2. Същото важи и за Фернандо Алонсо и Ланс Строл, които отново бяха най-бавни от всички в квалификацията, като Алонсо остана на 1.7 секунди от класиране за Q2, а Строл завърши на над две секунди зад Окон.

Състезанието за Гран При на Австрия, осми кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages