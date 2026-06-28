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Очаквайте на живо - Гран При на Австрия: Джордж Ръсел срещу пилотите на Ферари

  • 28 юни 2026 | 15:38
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Очаквайте на живо - Гран При на Австрия: Джордж Ръсел срещу пилотите на Ферари

Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел стартира пръв в Гран При на Австрия, след като спечели вчера квалификацията, макар и след съмнения, че не е играл по правилата при жълтия флаг.

Катастрофата на Макс Верстапен във финалната част на квалификацията се оказа решаваща – Шарл Леклер и Люис Хамилтън се пребориха за второ и трето място.

Защо Джордж Ръсел избегна наказание след квалификацията в Австрия
Защо Джордж Ръсел избегна наказание след квалификацията в Австрия

А лидерът в класирането в шампионата Андреа Кими Антонели се отказа от своята бърза обиколка и остана едва 4-и.

Но днес всичко започва отначало – темпото и работата с гумите ще са решаващи, тъй като заради жегата може да има повече спирания в бокса от очакваното.

Хамилтън: Ферари може да спечели със стратегия
Хамилтън: Ферари може да спечели със стратегия

Ще има ли отново атаки в първи завой и кой ще се справи най-добре на завой №3 веднага след старта със студените гуми? Тепърва предстои да разберем.

А Гран При на Австрия дава началото на решаващата серия състезания в битката за световната титла във Формула 1.

От Ред Бул се извиниха на Верстапен за катастрофата му в квалификацията
От Ред Бул се извиниха на Верстапен за катастрофата му в квалификацията
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Снимки: Gettyimages

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