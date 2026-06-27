Никола Цолов отново беше ударен от съперник и остана с празни ръце

За трети път от началото на сезона във Формула 2 Никола Цолов беше ударен от свой съперник и това не му позволи да влезе в зоната на точките по време на спринтовата надпревара на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

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Българския лъв стартира от осмото място на австрийското трасе и направи добро потегляне, за да запази позицията си в първия завой. В изкачването към третата крива той се изравни с Рафаел Камара и Габриеле Мини, които бяха пред него, като Цолов остана от вътрешната страна в спирането за острия трети завой.

LIGHTS OUT ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LAP 1 / 28



John Bennett storms into the race lead! Sebastian Montoya slots into second #F2 #AustrianGP pic.twitter.com/pQlYuDwDEP — Formula 2 (@Formula2) June 27, 2026

Тогава обаче той беше ударен от съотборника на Камара в Инвикта Джошуа Дюрксен, който не прецени правилно ситуацията и тръгна да спира прекалено късно. След този контакт Цолов се завъртя и потъна до 15-то място, а стюардите обявиха, че ще разследват инцидента след състезанието.

LAP 1 / 28



CARNAGE AT TURN 3 💥😱



Multiple cars tangle with Ollie Goethe, Tasanapol Inthraphuvasak and Emerson Fittipaldi, all out of the race



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/dIJ8uJXxFG — Formula 2 (@Formula2) June 27, 2026

Последва период зад колата на сигурността, за да могат маршалите да почистят трасето, а веднага след рестарта в края на третата от общо 28 обиколки Цолов напредна с две позиции, изпреварвайки Нико Вароне и Ритомо Мията. В началото на петия тур Цолов се справи и с Лорънс ван Хьопен, след което срещна малко повече затруднения с Колтън Херта, когото той изпревари чак в 12-та обиколка с помощта на DRS, за да се изкачи на 11-то място.

LAP 4 / 28



🟢 GREEN FLAGS 🟢



We're back underway in Spielberg, and it's John Bennett who leads #F2 #AustrianGP pic.twitter.com/KXB91r0AiT — Formula 2 (@Formula2) June 27, 2026

В 22-ия тур, след кратък период с виртуална кола на сигурността заради спрелия край пистата Херта, Цолов успя да влезе в челната десетка с успешна атака срещу Мари Боя в първия завой. Така Българския лъв се озова непосредствено зад съотборника си в Кампос Ноел Леон, когото той успя да догони и да изпревари с атака от външната атака в 26-та обиколка, за да се изкачи на деветото място. За съжаление до финала Цолов не успя да напредне повече и така остана в подножието на точките.

LAP 21 / 28



🟡 Virtual Safety Car 🟡



Colton Herta has retired ❌#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/dSMOEOZdlU — Formula 2 (@Formula2) June 27, 2026

Отпред победата след една страхотна битка, която беше решена в последния тур, победата грабна Джон Бенет, а заедно с него на подиума в Австрия се качиха още Себастиан Монтоя и Рафаел Виягомес. Зад тях в точките влязоха още Алекс Дън, Мини, Камара, Роман Билински и Куш Майни. Камара обаче също тепърва ще бъде разследван за контакт с Оливър Гьоте в третия завой на състезанието и при едно наказание за бразилеца, дори и от 5 секунди, той ще се смъкне зад Цолов, който в този случай ще вземе последната точка.

LAP 28 / 28



JOHN BENNETT TAKES THE RACE LEAD ON THE FINAL LAP! 😲



A move around the outside of Turn 3 wasn't to be, but a lock-up from Montoya into Turn 4 allowed the Briton the cutback to complete the move through Turn 5 😮‍💨



What a battle! ⚔️👏 pic.twitter.com/Kbp1zyIFTx — Formula 2 (@Formula2) June 27, 2026

В генералното класиране, въпреки нулата си днес, Цолов запазва втората позиция с актив от 80 точки и изоставане от точно 10 спрямо лидера Мини. Тройката с изоставане от 7 пункта спрямо Българския лъв оформя Камара.

Основното състезание на „Ред Бул Ринг“, където се провежда шестият кръг за сезона във Формула 2, е предвидено за утре от 11:05 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 40 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. Цолов ще стартира от третата позиция на стартовата решетка, а неговият съотборник Леон ще потегли от полпозишъна.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Imago