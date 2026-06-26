Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Никола Цолов остана на крачка от това да стартира неделното основно състезание от Формула 2 в Австрия от първата редица, след като се класира трети в квалификацията на „Ред Бул Ринг“.

Българския лъв даде време от 1:15.730 в своята единствена летяща обиколка с втория си комплект супер меки гуми в рамките на 30-минутната квалификационна сесия. С този си резултат той завърши на 0.186 секунди зад своя съотборник в Кампос Ноел Леон, който спечели полпозишъна с резултат от 1:15.544.

Мексиканецът заложи на малко по-различна стратегия и направо второто си излизане на пистата неочаквано рано, като реално той беше сам на трасето в средната фаза от сесията. Впоследствие Леон се прибра в бокса, а всички останали се насочиха към пистата, но никой не успя да подобри резултата на мексиканеца.

NOEL LEÓN 👏👏👏



On track all by himself, he snatches back provisional pole with a 1:15.544 to go 0.508s faster than Câmara's effort 👀#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/I1lgC7p320 — Formula 2 (@Formula2) June 26, 2026

Най-близо до него се доближи Алекс Дън, който завърши с пасив от 0.129 и ще прави компания на Леон на първата редица. До Цолов на втория ред ще застане лидерът в шампионата Габриеле Мини, който води с 6 точки пред Българския лъв в битката за титлата.

Just look what it means 🥹



Congratulations all round for Noel 👏🤝#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/3CRK0O7CD7 — Formula 2 (@Formula2) June 26, 2026

Рафаел Камара и Тасанапол Интрапувашак ще оформят третата редица пред Оливър Гьоте, Рафаел Виягомес, Джон Бенет и Себастиен Монтоя, които оформиха топ 10 в квалификацията. В спринтовото състезание утре от първото място ще потегли Монтоя, а Цолов ще стартира осми.

Спринтовата надпревара от Формула 2 на „Ред Бул Ринг“ е предвидена за утре от 15:15 часа българско време, а тя ще бъде с продължителност от 28 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Imago