Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

Никола Цолов стартира шестия състезателен уикенд за сезона във Формула 2 с второ време в свободната тренировка на „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

На едно от любимите си трасета Българския лъв завъртя обиколка за 1:17.048 в рамките на 45-минутната подготвителна сесия. Така той се класира на второто място, изоставайки с 0.070 секунди от Оливър Гьоте, който беше най-бърз с 1:16.978. Зад него и Цолов тройката допълни Алекс Дън, който завърши на 0.180 зад лидера.

Pushing on 💪



Nikola Tsolov improves on his personal best, but it's not enough to beat the time of Ollie Goethe



Just 0.070s separate the top two 👀🤏#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/ZnULLBipJ9 — Formula 2 (@Formula2) June 26, 2026

Съотборникът на Цолов в отбора на Кампон Ноел Леон се класира на четвъртото място пред Рафаел Камара, който остана пети. Лидерът в генералното класиране Габриеле Мини, който води с 6 точки пред Цолов в спора за титлата, остана на шестото място, а зад него в топ 10 влязоха още Тасанапол Интрапувашак, Рафаел Виягомес, Колтън Херта и Куш Майни.

В рамките на свободна тренировка във Формула 2 имаше един по-сериозен инцидент, който настъпи малко преди средата на 45-минутната сесия. Тогава Киан Шийлд се завъртя в шестия завой и остана в зоната за сигурност с изключен двигател, което наложи временното спиране на тренировката с червен флаг.

RED FLAGS 🚩



Cian Shields has found the gravel on the exit of Turn 6 and spun #F2 #AustrianGP pic.twitter.com/31btR6jqNT — Formula 2 (@Formula2) June 26, 2026

Шестият състезателен уикенд за сезона във Формула 2 ще продължи в 16:55 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и основното състезание на „Ред Бул Ринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages